العروض الدولية المشاركة في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

تنطلق في السادس عشر من شهر نوفمبر الجاري الدورة الخامسة من فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وتستمر حتى العشرين من الشهر ذاته، وذلك بحضور الرئيس الشرفي للمهرجان الفنانة القديرة سميحة أيوب والفنان محمد صبحي ورئيس المهرجان مازن الغرباوي.

ومن المقرر أن تحمل الدورة اسم الفنانة الراحلة سناء جميل، والتي سيقام لها ندوة خاصة لتكريمها ضمن فعاليات المهرجان.

وتتكون المسابقة الرسمية للمهرجان من لجنة تحكيم من المخرجة كريمة بدير، والمخرج سامح مجاهد، والفنان طارق صبري، والسينوغرافي محمود صبري، والناقد والكاتب الدكتور ياسر علام.

وتضم المسابقة 10 عروض مسرحية تشارك في الدورة الخامسة في مختلف مسابقات المهرجان، ومنها 4 تشارك في مسابقة العروض الكبرى، وهي " هاملت 1982" إخراج فكرت سالم من العراق، و"إيزيس" للمخرجة كريمة بدير من مصر، و"أرض بلا أحلام" للمخرج باولو أليسندري من إيطاليا، و"الوحوش الزجاجية" من إخراج يوسف الأسدي من مصر.

وفي مسابقة المونودرما تم اختيار عروض "حلم هاملت" للمخرج مينتور جمبراج من كوسوفو، و"صورة ماريا " للمخرجة منار زين من مصر، و"قوم يابا " للمخرج قاسم اسطنبولي من لبنان.

أما في مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية فيشارك فيها 3 عروض مسرحية هي " عجاف+200 " من ليبيا من إخراج وسيم بورويص، و"أغنية على الممر" من مصر إخراج بدر الأحمدي، ومسرحية "أبي رجلًا " من إسبانيا للمخرج ألبرتو سابينك كما سيكون هناك العرض الشرفي "خط التماس " من المملكة الأردنية الهاشمية.