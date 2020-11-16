بعد خفضها.. قيمة فائدة الشهادة البلاتينية المتغيرة من البنك الأهلي

قرر البنك المركزي، الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بنسبة نصف في المائة، ليصل إلى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب.

وتستعرض "الوطن" في هذا السياق التفاصيل الكاملة للشهادة البلاتينية المتغيرة من البنك الأهلي، بعد قرار خفض الفائدة من البنك المركزي، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تفاصيل الشهادة البلاتينية المتغيرة من البنك الأهلي

ـ يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك الأهلي، وفقًا الشروط السارية.

ـ يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادات البلاتينية المتغيرة.

ـ لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

ـ يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقًا للقواعد والشروط المعلنة في البنك، وتُسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الأسمية.

مميزات الشهادة البلاتينية المتغيرة من البنك الأهلي

ـ العائد متغير مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري (Bid Corridor)، بزيادة (0.25%)، على أن يتم تطبيقه من يوم العمل التالي لتغيير سعر الإيداع المطبق بالبنك المركزي المصري علي جميع العملاء القائمين و الجدد.

ـ يتم احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

الحد الأدنى للشراء

1000 جنيه ومضاعفتها.

مدة الشهادة

3 سنوات

سعر العائد قبل وبعد التغير

ـ سعر العائد قبل التخفيض 9%.

ـ سعر العائد بعد قرار خفض الفائدة من البنك المركزي، 8.5%.

دورية صرف العائد

ـ ربع سنوي.

وكان ارتفع معتدل التضخم السنوي ليصل إلى 4.5% في أكتوبر الماضي، مقابل 3.7%، في سبتمبر 2020، و3.4% في أغسطس 2020، والذي جاء مدفوعًا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد اسعارها ادارياً، ولكن بدرجة اقل في اكتوبر 2020.