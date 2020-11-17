7 اقتراحات من شباب الدارسين في الخارج منها زيارة الطلبة الأجانب لمصر

تقدم شباب مصر الدارسين بالخارج، والمتواجدون في مصر حاليًا، بعدد من الطلبات إلى الحكومة بعد انتهاء فعاليات أول ملتقى لهم، وحرصت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج على الاستماع إلى طلباتهم وإرسالها إلى الجهات المعنية، للاستفادة منها من أجل الملتقيات القادمة، ويرصد التقرير التالي طلبات شباب الدارسين في الخارج للحكومة المصرية:

* بناء قاعدة بيانات بعقولنا المصرية بالخارج، ليشاركوا بخبراتهم في دفع الدولة المصرية للأمام.

* يجب أن تكون الزيارات في أيام الإجازات للوفد الشباب الدارسين في الخارج، لضمان أكبر مشاركة دون تعارض مع أوقات الزيارات.

* إشراك وزارة الهجرة للشباب في برامجها، ما يمكن من نقل الصورة الحية عن مصر الحضارة والمستقبل دعم مصر للمرأة المصرية وتمكينها في كل المؤسسات.

* إشراك شباب الدارسين في الخارج، ومنحهم فرص التدريب بالوزارات المختلفة فرصة مهمة لصقل مهارات الشباب وإكسابهم الخبرات المباشرة، وأنها تجدها فرصة مناسبة لتبادل الخبرات.

* قيام شباب الدارسين بالخارج في الجامعات المختلفة بتعريف زملائهم بما يحدث في مصر وتنسيق الزيارات لمختلف المناطق التي تشهد نهضة وتطورا، ووجود متطوعين من شباب الدارسين بالخارج ليكونوا نقطة اتصال بينهم وبين زملائهم هؤلاء، وطالب بصدق وشفافية المسؤولين في مصر فيما يتعلق بالرد على تساؤلات الشباب.

* دعوة عدد من الطلاب الأجانب لزيارة مصر مع أقرانهم لتغيير الصورة النمطية عن مصر، وأن يشاهد الشباب بأنفسهم ما يحدث في مصر، ما يدعم القوى الناعمة لمصر.

* تسجيل شباب الدارسين في الخارج لبياناتهم للتواصل مع الوزارة وإمدادهم بالمعلومات اللازمة، وكذلك تمكين الوزارة من إرسال نشرات دورية من الوزارة، بالإضافة لاستقبال طلاب الدارسين بالخارج الجدد وشرح الفرص الموجودة لهم.

وأعربت وزيرة الهجرة عن فخرها واعتزازها بهم، وشددت على أن هذا الملتقى هو إحدى قنوات التعرف على ثروتنا البشرية من شباب المصريين بالخارج، حيث نجح في فتح بوابة تواصل بين الشباب ومؤسسات الدولة من خلال توفير برامج تدريبية في وزارات وهيئات، مؤكدة أن مصر بحاجة لعقولهم وخبراتهم واجتهادهم المستمر "لأن العلم سلاحنا للعبور إلى المستقبل".

وتجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من الملتقى الأول لشباب الدارسين في الخارج والمتواجدين في مصر حاليا.