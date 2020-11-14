"الهجرة" تعلن 6 أسباب لإقامة معسكر الأطفال بالإمارات

حرصت السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة وشئون المصريين في الخارج، على اصطحاب الطفل "جو"، العائد من الإمارات، أثناء عقدها للمعسكر الثاني لمبادرة اتكلم مصري، عبر تطبيق "زووم"، والذي شارك فيه عدد من الأطفال المصريين المقيمين في دولة الإمارات، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم المصري" التي أطلقتها الوزارة لترسيخ الهوية الوطنية المصرية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج.

ويعتبر التعاون بين وزارة الهجرة وشركة "ويل سبرنج"، في عقد معسكرات الشباب المصريين بالخارج المختلفة، أنها خطوة مهمة للغاية في طريق تعريف أبنائنا بالخارج بتراثهم وحضارتهم الأصيلة والتمسك بالهوية المصرية، ويرصد التقرير التالي أسباب عقد معسكر "اتكلم مصري" في الإمارات:

* تشجيع الأطفال على تحدث اللغة العربية باللهجة المصرية، وذلك بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج"، المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات.

* هذه المعسكرات لها أثر كبير وإيجابي في زيادة ربط هؤلاء الأبناء بوطنهم الأم مصر وبتعليمهم كيفية التعبير عن أنفسهم باللهجة المصرية كجزء أصيل من هويتنا وثقافتنا.

* يجب على هؤلاء الأطفال أن يحرصوا على التمسك بالعادات والتقاليد المصرية لديهم.

* يتعرفوا على العادات والتقاليد المصرية من بينها الأكلات والأمثال الشعبية وبعض المصطلحات، وضرورة أن يكونوا قدوة في مجتمعاتهم الخارجية ليعكسوا صورة إيجابية عن مروءة وشهامة المصريين

* تعلمهم للهجة المصرية سوف يسهم في تسهيل تعاملهم مع أشقائهم في مصر عند زيارتها.

* حث الأبناء على ترديد النشيد الوطني المصري بشكل دائم، والتعريف بالأكلات المصرية والأمثال الشعبية كجزء لا يتجزأ من عادات وتقاليد الشعب المصري.

وجدير بالذكر حرص مؤسس ويل سبرينج"، على التحدث إلى المشاركين في المعسكر، وهو متواجد بالقرب من نهر النيل كشاهد على جمال وتاريخ وحضارة مصر، لافتًا إلى أن هذا المعسكر تم إطلاقه عبر الإنترنت نظرًا لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.