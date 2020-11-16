الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة بينهم فتاة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات طالت 16 مواطنا فلسطينيا من الضفة بينهم فتاة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين من مخيم العروب وبلدة سعير وبيت أمر بالخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من القدس بينهم نائب رئيس بلدية العيزرية محمد حسن مطر من بلدة العيزرية وثلاثة آخرين من بلدة الطور بالقدس المحتلة.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال، اليوم، حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، واعتقلت فتاة، ما زالت مجهولة الهوية، واعتقلت شابين، خلال اقتحامها بلدة كوبر، شمال غرب رام الله.