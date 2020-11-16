"فرصة": نستهدف توظيف 50 ألف شاب في المحافظات العام المقبل

قال عاطف الشبراوي مدير برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم إنشاء شبكة لتدريب وتوظيف الشباب في كل المحافظات، لافتًا إلى توظيف 50 ألف شاب خلال العام المقبل، ومساعدتهم على خلق أنشطة مستدامة ناجحة، تدر دخلًا يسهم في رفع مستوى معيشتهم وتخليهم عن الدعم النقدي، وذلك في سبيل تخفيف الأعباء عن شبكة الحماية الاجتماعية، وخلق قيمة مضافة للمجتمع وللاقتصاد المصري.

وأضاف أن مبادرة "سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي"، والتى أطلقتها وزارة التضامن بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمشروعات المتكاملة بوزارة الزراعة لعدد من مستفيدي تكافل و كرامة ستضم 4 محافظات، هي كفر الشيخ، وقنا، والغربية، والمنوفية بميزانية تقدر بـ37 مليون جنيه.

"فرصة" يستهدف التمكين الاقتصادي لمستفيدى برامج الدعم النقدي

وأكد "الشبراوي" في تصريحات صحفية، إن هذه المبادرة تأتي فى إطار خطة برنامج "فرصة" لتنفيذ واحد من المشروعات التنموية المبتكرة، والتي تهدف إلى التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة من برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، مشيرًا إلى أن "فرصة" يعد أحد برامج شبكة الحماية الاجتماعية المقدمة من وزارة التضامن الإجتماعى لمستفيدي برامج الدعم النقدي والمرفوضين والمتخرجين والقادرين على العمل .

وتأتى هذه المبادرة فى إطار خطة برنامج "فرصة" لتنفيذ واحد من المشروعات التنموية المبتكرة والتي تهدف إلى التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة من برامج الدعم النقدي "تكافل و كرامة "، من خلال الإنتاج المنزلي والعمل في سلاسل إنتاج متكاملة يزود فيها البرنامج المستفيدين بالتدريب والاشراف وأدوات الإنتاج والمساهمة في بيع المنتج النهائي، وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الاهلية والقطاع الخاص في هذا المجال.

وأشار مدير البرنامج إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات نقل الأصول وتحسين أحوال المعيشة لـ 620 أسرة مستفيدة، وتبدأ أول مجموعة مشاركة في البرنامج بمحافظة كفر الشيخ في مركز الحامول وبلطيم، بحيث يبلغ إجمالي تمويل المشروعات بمحافظة كفر الشيخ حوالى 10 ملايين جنيه.