افتتاح وحدتي"الجاما كاميرا وفحص الثدي الرقمي" بأسيوط الجامعي

افتتح الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، وحدة "الجاما كاميرا" التابعة لوحدة الطب النووي للتشخيص والعلاج بالنظائر المشعة ومركز التصوير البوزتيرونى، اليوم فضلا عن افتتاحه أعمال تطوير قسم مركز العلاج الإشعاعي ضمن أعمال التطوير بقسم علاج الأورام والطب النووي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن عبد اللطيف، نائب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية سابقا، والدكتور سعد ذكي، مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتورة إحسان أبوعوف، مدير الشئون الطبية، والدكتور على عبد العليم مدير الشئون الإدارية والمالية بالمستشفيات الجامعية، والدكتور سمير شحاتة رئيس قسم علاج الأورام و الطب النووي، والدكتور وليد أحمد دياب أستاذ مساعد الطب النووي ،والدكتور محمد حلمي حفناوى وكيل كلية الفنون الجميلة والمستشار الهندسى لمشروعات المستشفيات الجامعية، إلى جانب نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بقسم علاج الأورام و الطب النووي ولفيف من الكوادر الطبية والإدارية وكادر التمريض والقائمين على العمل بالقسم.

وأكد رئيس جامعة أسيوط اهتمام إدارة الجامعة بتطوير الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة لمرضى الأورام بكل أنواعه ومراحله، من خلال حرصها على توفير كافة سبل الدعم الممكنة لتطوير أقسامها ووحداتها ومراكزها المتخصصة فى هذا المجال، انطلاقا من مسئوليتها تجاه المرضى المترددين على المدينة الطبية بالجامعة لتلقي العلاج.

وأشار رئيس الجامعة، إلى ما تتميز به المدينة الطبية بالجامعة من تجانس وتكامل متميز بين كافة التخصصات الطبية ودور ذلك فى تعزيز قدرات النظام الصحي وإحراز العديد من الإنجازات بمؤشرات أداءه ، ما انعكس على تحقيق مزيداً من الإنجازات الطبية على صعيد التشخيص والعلاج والعمليات الطبية وهو ما يتم من خلال سلسلة متتالية من الافتتاحات المختلفة بالمستشفيات الجامعية التي تعد رصيداً إضافياً للخدمات المتكاملة التي يقدمها القطاع الطبي بالجامعة.

من جانبه أوضح الدكتور سمير شحاتة، أن "الجاما كاميرا" من أحدث الأجهزة التي تم إضافتها لوحدة الطب النووي بالقسم وتعد الوحدة الأولى المتكاملة تقنيا على مستوى الصعيد والثانية على مستوى الجمهورية، بتكلفة 14 مليون جنيه، وهو أحد الوسائل الطبية الدقيقة لتشخيص انتشار الأورام بأنواعها ومراحلها المختلفة داخل الجسم والذى تقوم فكرته على تصوير المركبات المشعة داخل الأنسجة بعد حقن المريض بها.

واشار إلى أن التصوير بالجاما كاميرا يمثل نوعا من أنواع التصوير بالنظائر المشعة والذى يعطى مصداقية وكفاءة أكبر فى تشخيص الأورام، لافتًا إلى أن الافتتاح شمل أعمال التجديد والتطوير بالقسم الداخلي الذي تم رفع طاقته الاستيعابية لتصل إلى 60 سريرا، ووحدة عناية متوسطة تخدم قرابة 50 مريضا يومياً.

وفى سياق متصل افتتح الدكتور طارق الجمال وحدة الماموجرافى المتخصصة فى الفحوصات الرقمية للثدى وذلك بقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية، وفى هذا الشأن أشار الدكتور مصطفى هاشم، رئيس القسم، أن تلك الوحدة تعد من الوحدات الوليدة بالقسم والتي يتم خلالها فحص الثدي بالأشعة الرقمية والموجات فوق الصوتية للكشف المبكر عن أورام الثدي قبل الملاحظة السريرية وظهور الأعراض، حيث تبلغ تكلفة الجهاز الرئيسي للوحدة والمسئول عن الفحص الرقمي للثدي 6 ملايين جنيه، مشيراً إلى أن استحداث هذا الجهاز يعد خطوة متميزة فى الخدمات التي تقدمها الجامعة لعلاج مرضى الأورام وتشخيصها وهو ما سيتم بالتكامل والتنسيق مع قسم علاج الأورام والطب النووي .