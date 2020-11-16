وزيرة التخطيط لمستشاري النيابة: استثمار رأس المال البشري أولوية الدولة

اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة- الذراع التدربيي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- البرنامج التدريبي للحصول على دبلوم إعداد القيادات القضائية لعدد 35 من مستشاري النيابة الإدارية.

وأقام نادي قضاة النيابة الإدارية، حفل تخرج بمقر النادي، ووُزعت الشهادات على الخريجين بحضور ممثلي التدريب والسيد المستشار عبدالله قنديل رئيس مجلس إدارة النادى والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة رحاب فراج مديرة وحدة التدريب بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

وأكّدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أنَّ العنصر البشري هو العنصر الرئيس والفعال في كل خطط التنمية وهو أثمن مورد تمتلكه الدولة، فالاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولويات الدولة لتحقيق تنمية شاملة مستدامة.

أضافت السعيد، أن من بين مهام المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة العمل على بناء وتطوير الكوادر الوطنية وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للمؤسسات المختلفة، إلى جانب صياغة المؤشرات الوطنية للحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، وإصدار تقارير وطنية دورية بشأنها والعمل على الارتقاء بالتصنيف الدولي لمصر فى التقارير الدولية عن الحوكمة والتنافسية.

من جهتها، أوضحت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة أن المعهد يستهدف تيسير الإجراءات وتطوير القواعد المنظمة للتعامل مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة والتنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة سواء على المستوى المركزي أو المحلي.

كما أشارت إلى أهمية التعاون بين المؤسسات الهادفة لدعم عملية التنمية البشرية المستدامة، وفقًا لرؤية مصر 2030، موضحة أنَّ التدريب هو خيار استراتيجي لأي جهة تتطلع الى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في مجالات العمل.

وقال المستشار معتز الهلالي عضو مجلس إدارة النادى ورئيس اللجنة العلمية والثقافية إن التدريب هو أول دبلومة مهنية من نوعها تقام في الهيئات القضائية بشكل عام بمشاركة نادى قضاة النيابة الادارية، ومعهد إعداد القادة ومؤسسة خبراء التنمية 35 قاضيا من النيابة الإدارية ولما يمثله التدريب كرافد مهم لصقل القدرات واكتساب مهارات جديدة وما يتعلق بإعداد قاضي يمتلك المهارات القيادية والإدارية، وهذا له مردود على العدالة الناجزة وهو ما يتماشى مع سياسة الدولة ورؤية نادي قضاة النيابة الإدارية.

وأشار إلى أن التدريب يعزز ثقافة القاضى، مضيفًا أن خطة الدبلومة تم تنفيذها لمدة 4 أسابيع وعلى مدار الـ40 يوما و60 ساعة معتمدة ولاجتياز الدبلومة بنجاح كان على المشاركين إعداد مشروع تخرج جماعي.

وتضمنت البرامج التدريبية لدبلوم إعداد القيادات القضائية برنامج إدارة التغيير، وبرنامج فرق العمل، إضافة إلى برنامج التعرف على مفهوم الشخصية، وبرنامج التعرف على مفهوم ضغط العمل، فضلًا عن برنامج التعرف على أهمية تطوير مهارة التعامل مع الرؤساء والمرؤسين، وبرنامج مهارات التفاوض.