وزيرة التخطيط لمستشاري النيابة: استثمار رأس المال البشري أولوية الدولة
كتب:
الوطن
11:55 ص | الإثنين 16 نوفمبر 2020
هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة- الذراع التدربيي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- البرنامج التدريبي للحصول على دبلوم إعداد القيادات القضائية لعدد 35 من مستشاري النيابة الإدارية.
وأقام نادي قضاة النيابة الإدارية، حفل تخرج بمقر النادي، ووُزعت الشهادات على الخريجين بحضور ممثلي التدريب والسيد المستشار عبدالله قنديل رئيس مجلس إدارة النادى والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة رحاب فراج مديرة وحدة التدريب بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
وأكّدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أنَّ العنصر البشري هو العنصر الرئيس والفعال في كل خطط التنمية وهو أثمن مورد تمتلكه الدولة، فالاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولويات الدولة لتحقيق تنمية شاملة مستدامة.
أضافت السعيد، أن من بين مهام المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة العمل على بناء وتطوير الكوادر الوطنية وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للمؤسسات المختلفة، إلى جانب صياغة المؤشرات الوطنية للحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، وإصدار تقارير وطنية دورية بشأنها والعمل على الارتقاء بالتصنيف الدولي لمصر فى التقارير الدولية عن الحوكمة والتنافسية.
من جهتها، أوضحت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة أن المعهد يستهدف تيسير الإجراءات وتطوير القواعد المنظمة للتعامل مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة والتنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة سواء على المستوى المركزي أو المحلي.
كما أشارت إلى أهمية التعاون بين المؤسسات الهادفة لدعم عملية التنمية البشرية المستدامة، وفقًا لرؤية مصر 2030، موضحة أنَّ التدريب هو خيار استراتيجي لأي جهة تتطلع الى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في مجالات العمل.
وقال المستشار معتز الهلالي عضو مجلس إدارة النادى ورئيس اللجنة العلمية والثقافية إن التدريب هو أول دبلومة مهنية من نوعها تقام في الهيئات القضائية بشكل عام بمشاركة نادى قضاة النيابة الادارية، ومعهد إعداد القادة ومؤسسة خبراء التنمية 35 قاضيا من النيابة الإدارية ولما يمثله التدريب كرافد مهم لصقل القدرات واكتساب مهارات جديدة وما يتعلق بإعداد قاضي يمتلك المهارات القيادية والإدارية، وهذا له مردود على العدالة الناجزة وهو ما يتماشى مع سياسة الدولة ورؤية نادي قضاة النيابة الإدارية.
وأشار إلى أن التدريب يعزز ثقافة القاضى، مضيفًا أن خطة الدبلومة تم تنفيذها لمدة 4 أسابيع وعلى مدار الـ40 يوما و60 ساعة معتمدة ولاجتياز الدبلومة بنجاح كان على المشاركين إعداد مشروع تخرج جماعي.
وتضمنت البرامج التدريبية لدبلوم إعداد القيادات القضائية برنامج إدارة التغيير، وبرنامج فرق العمل، إضافة إلى برنامج التعرف على مفهوم الشخصية، وبرنامج التعرف على مفهوم ضغط العمل، فضلًا عن برنامج التعرف على أهمية تطوير مهارة التعامل مع الرؤساء والمرؤسين، وبرنامج مهارات التفاوض.