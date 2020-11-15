هالة السعيد تصدر خطة المواطن الاستثمارية بسوهاج لعام "2020-2021"

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة سوهاج للعام 2020/2021 وذلك في إطار إصدار الوزارة لخطة المواطن للعام الثاني علي التوالي بمحافظات الجمهورية.

وأوضحت د.هالة السعيد أن "خطة المواطن" تأتي للتأكيد على حق المواطن في التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة، مؤكدة أنها تقدم معلومات مُفصّلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلاً عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة.

وتابعت السعيد أن تلك المعلومات التي تتضمنها الخطة تساعد المواطن على متابعة المشروعات في محافظته أو مدينته أو قريته، الأمر الذي يساهم في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة، موضحة أن أهداف خطة المواطن تبرز من خلال 4 أهداف رئيسة وهي توطين أهداف التنمية المستدامة مع تعزيز الشفافية والمساءلة إلي جانب تفعيل المشاركة المجتمعية ، وكذا نشر ثقافة البرامج والأداء.

وأشارت السعيد إلي الاستثمارات العامة المُوجهة لمُحافظة سوهاج في خطة 2021/20 والتي بلغت 5.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.7 % عن خطة 2020/19 موضحة أن التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة في مُحافظة سوهاج تمثل في توجيه 2.5 مليار جنيه لقطاع الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 1.56 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية، إضافة إلي 494.6 مليون جنيه لقطاع التربية والتعليم والتعليم الفنى، و 444 مليون جنيه لقطاع الصحة والسكان، فضلًا عن 240 مليون جنيه للتعليم العالي ، 640.4 مليون جنيه لقطاعات أخري0واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ما تقدمه خطة المواطن من أهم المشروعات بالمحافظة حيث أفاد التقرير انه في مجال خدمات الإسكان تتضمن الخطة 160 مشروع حيث توجيه 2.5 مليار جنيه لتطوير خدمات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تتضمن مشروعات استكمال صرف صحي المنشأة وأولاد حمزة بطاقة 35 ألف م3/يوم (مبادرة حياة كريمة) بتكلفة تبلغ 143 مليون جنيه، إنشاء محطة صرف صحى دار السلام بطاقة 94 ألف م3/يوم بتكلفة تبلغ 150 مليون جنيه، وإنشاء محطة صرف صحى ساقلتة وعدد 7 قرى تابعة بطاقة 15 ألف م3/يوم (مبادرة حياة كريمة) بتكلفة 176 مليون جنيه مع استكمال تطوير مناطق عشوائية بمحافظة سوهاج بتكلفة 200 مليون جنيه ومشروع توسعات محطة مياه سوهاج غرب بتكلفة 200 مليون جنيه، كما تناول التقرير أهم المستهدفات التنموية في خطة 2021/20 في مجال الاسكان وتتمثل في توجيه نحو 1.76 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، توجيه 345.2 مليون جنيه لتطوير مناطق وأسواق عشوائية غير آمنة.

وفي مجال التنمية المحلية أفاد التقرير أن الخطة تتضمن 69 مشروع بتوجيه استثمارات بقيمة 1.56 مليار جنيه للتنمية المحلية حيث تتمثل المشروعات في مشروعات النقل والمواصلات وإنشاء كباري علوية بتكلفة 41.6مليون جنيه، مشروعات التنمية الريفية والحضرية بتكلفة 119.3مليون جنيه، مشروعات الإدارة المحلية والدعم الفني بتكلفة تبلغ 122مليون جنيه، مشروعات تحسين البيئة بتكلفة 300.9 مليون جنيه، مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية بتكلفة تيلغ 694مليون جنيه.

كما استعرض التقرير خطة المواطن للمحافظة في مجال التعليم قبل الجامعي والتي تتضمن 13 مشروع باستثمارات 494.6 مليون جنيه تتضمن مشروع إنشاء وتجهيز فصول (مرحلة التعليم الثانوي) بتكلفة 8.6 مليون جنيه، تطوير الديوان العام والإدارات التعليمية والمطابع السرية بمحافظة سوهاج بتكلفة 8.6 مليون جنيه، تطوير التعليم الفني بتكلفة تبلغ63.7 مليون جنيه، إحلال وتجديد مدارس وإنشاء فصول (مرحلة التعليم الأساسي) بتكلفة 164.1 مليون، إضافة إلي مشروع تطوير خدمات التعليم بالقرى الأكثر إحتياجًا 250 مليون، وتضمنت أهم المستهدفات التنموية في خطة 2021/20 وفقًا للتقرير إنشاء 116 مدرسة تضم 1772 فصلًا.وفيما يتعلق بمجال الصحة فكشف التقرير أن الخطة تتضمن 14 مشروع باستثمارات بلغت 444 مليون جنيه لتطوير خدمات الصحة تتضمن إنشاء مستشفي طهطا المركزي بتكلفة 50 مليون جنيه، استكمال تطوير مستشفي سوهاج التعليمي بسوهاج بـ 54 مليون جنيه، إنشاء مستشفي البلينا بتكلفة تبلغ 60 مليون جنيه، إنشاء مستشفى ساقلته المركزي بسوهاج بتكلفة حوالي 61 مليون جنيه، وإحلال وتجديد مستشفى المنشاة المركزي بتكلفة تبلغ 68 مليون جنيه.

ولفت التقرير كذلك إلي ماتقدمه خطة المواطن في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي في محافظة سوهاج والتي تضم 14 مشروع يتمثل في تطوير خدمات التعليم الجامعي والبحث العلمي بتكلفة 240 مليون جنيه، إنشاء مستشفى الطوارئ وجراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب بجامعة سوهاج بتكلفة تبلغ 20 مليون جنيه، استكمال مبنى كلية الحقوق بجامعة سوهاج بتكلفة تبلغ 20 مليون جنيه، استكمال مبنى إدارة جامعة سوهاج بتكلفة تبلغ 27 مليون جنيه، تجهيز منشآت صحية بجامعة سوهاج بـ 30 مليون جنيه، إلي جانب تجهيز منشآت تعليمية بجامعة سوهاج بتكلفة 41.5 مليون جنيه.

وحول برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظة سوهاج فقد كشف التقرير أن البرنامج يمثل 19.6% من جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظة خلال نفس الفترة، حيث تم توجيه استثمارات بلغت حوالي 3 مليار جنيه لمحافظة سوهاج خلال الفترة (2017/16 – 2020/19)، فضلًا عن اعتماد استثمارات بحوالي 1.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/20، ويتضمن البرنامج تنفيذ 69 مشروع بجميع المراكزحيث استعرض التقرير أبرز القطاعات والتي تتضمن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ 14مشروع بتكلفة 153مليون جنيه، قطاع الطرق والنقل بتنفيذ 14مشروع بتكلفة 232مليون جنيه، قطاع الكهرباء والإنارة بتنفيذ 11مشروع بتكلفة 140.7مليون جنيه، قطاع الأمن والإطفاء والمروربتنفيذ 12مشروع بتكلفة 57.3مليون جنيه، وقطاع تحسين البيئة بتنفيذ 12مشروع بتكلفة 301.7 مليون جنيه، الاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بتنفيذ 6مشروعات بتكلفة 694مليون جنيه.