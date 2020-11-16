ناقد سينمائي: مصر الوحيدة بالمنطقة التي تقيم فعاليات فنية بجمهور

قال الناقد السينمائي مصطفى كيلاني، إنه كان هناك تطبيق قوي للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال مهرجان الجونة، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في جميع فعاليات المهرجان.

وأضاف كيلاني، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، "أننا استفدنا من تجربة مهرجان الجونة، وتجربة مهرجان فينسيا الذي أقيم خلال فترة الكورونا"، لافتًا إلى أنه لدينا فرصة أن نأخذ من خبرات المهرجانات التي أقيمت، بالإضافة إلى أنه كان هناك تطبيق تشديد لبروتوكلات وزارة الصحة بالتنسيق مع إدارة المهرجانات.

وأكد أن مصر البلد الوحيدة في المنطقة التي تقيم فعاليات فنية بها جمهور، لافتًا إلى أن جميع الفعاليات بالدول العربية والغربية كانت أونلاين.

وأشار إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعروض الأفلام، ينقسم إلى أكثر من مهرجان في مهرجان واحد، وهما ملتقى القاهرة السينمائي لدعم الأفلام، وأيام القاهرة لصناعة السينما يضم فعاليات كثيرة من ندوات ولقاءات ومحاضرات لأسماء كبيرة ومهمة، وكان هناك تخوف من إلغاء المهرجان، وتم عمل جزء من فعاليات المهرجان أن يقدم أونلاين.

وشهدت الفترة الماضية الإعلان عن إصابات عديدة للفنانين في مهرجان الجونة بفيروس كورونا، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة أن المهرجان كان به الكثير من الفنانين، وسط إعلان العديد منهم الإصابة بكورونا، حيث وصل عدد المصابين إلى أكثر من 10 إصابات، وهو ما جعل الأمر يصبح أكثر صعوبة في تنظيم المهرجانات التي تلت الجونة.