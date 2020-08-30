ناقد سينمائي: عمرو يوسف لا يصلح لتجسيد "أحمس"

علق الناقد السينمائي محمود قاسم على قيام الفنان عمرو يوسف بتجسيد دور الملك "أحمس" في عمل فني، قائلا: "أغلب الأطياف معندهاش فكرة عن أي حاجة، زي النص الأدبي، محدش قراه، وهو نص أدبي اتعمل سنة 1994 من قبل نجيب محفوظ"، موضحا أن رواية "كفاح طيبة" مأخوذة من أحداث حقيقية، وتدور أحداثها في مدة زمنية طويلة.

وأضاف "قاسم" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المساء مع قصواء"، المذاع على شاشة قناة "ten"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن عمرو يوسف سنه أكبر من كل المراحل التي تتواجد في الرواية، "عمرو عنده 35 سنة وأحمس مات عنده 35، من ناحية التركيب لا يصلح"، لافتا إلى أنه تجسيد الشخصيات في الأفلام والدراما التاريخية يفضل أن يكون ممثل يظهر لأول مرة.

وأشار إلى أن التكوين الجسماني بينهما مختلف حيث إن عمرو يوسف جسمه رياضي لكن أحمس والفراعنة ليسوا كالرومان يفضلون العضلات، بينما الفراعنة كانوا رشقاء.