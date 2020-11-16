فرص عمل وتشغيل المشروعات المتعثرة.. طلبات الشباب في لقائهم بمحافظ أسيوط

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، 75 شابًا وفتاة يمثلون مختلف قطاعات المجتمع، وعدد كبير من ذوي الهمم، اليوم، ضمن سلسة اللقاءات الشبابية التي يتم تنظيمها بديوان عام المحافظة للتواصل مع الشباب وفتح قنوات اتصال مباشرة وتبادل الرؤى والمقترحات وتسليط الضوء على المشكلات والقضايا وإتاحة الفرصة لعرض مبادراتهم وتفعيل دورهم في صنع القرار.

بدأ اللقاء بالسلام الوطني ثم كلمة المحافظ للترحيب بالحضور وإشادته بشباب فريق "yly" التابع لوزارة الشباب والرياضة على تنظيمه ومشاركته في الفعاليات الشبابية بالمحافظة ثم أعقبها كلمات للشباب لعرض ومناقشة عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة معبرين عن شكرهم وتقديرهم لتنظيم مثل هذه اللقاءات للتعرف على المجهودات والأعمال التي يتم تنفيذها والخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة.

وأعلن المحافظ – خلال اللقاء – تنظيم اللقاءات الشبابية بصفة أسبوعية لتمكين أغلب الشباب من المشاركة وعرض مقترحاتهم وأفكارهم بالإضافة إلى استعراض بعض الشكاوى وإيجاد الحلول العاجلة لها فضلًا عن إطلاعهم على أبرز الإنجازات التي تحققت على أرض المحافظة والجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وخلال اللقاء جرى استعراض بعض المشاكل بقرى ومراكز المحافظة بالإضافة إلى بعض المقترحات والمبادرات الشبابية لتحقيق التنمية بالقرى والمراكز وتوفيرفرص عمل للشباب والتوسع في تشغيل مشروعات الصرف الصحي المتوقفة ووضع خطة زمنية لنهو الأعمال وتلافي الملاحظات كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة من مسئولي التضامن الاجتماعي لبحث شكاوى المواطنين فضلًا عن تكليف جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة لتوفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص.

وفي نهاية الاجتماع شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتكثيف برامج التوعية للمواطنين بالإضافة إلى استعراض جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتيها الأولى والثانية والتي تستهدف 150 قرية من القرى الأكثر احتياجًا بهدف النهوض بالمرافق ومشروعات البنية الاساسية للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال، نائب محافظ أسيوط، والمهندس محمد اسماعيل، وكيل وزارة التموين، والعميد أركان حرب محمد وهيدى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد وطارق عباس وكيل مديرية الشباب والرياضة والدكتور محمد مرزوق وكيل مديرية الصحة والمهندسة وفاء أحمد سيد رئيس قطاع تنفيذ الأعمال المدنية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وعلي عبدالله مدير ادارة تشغيل الشباب بالمحافظة وعبير عبدالغني مسئول وحدة ذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظة.