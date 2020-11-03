بحث اجتماعي وتوصيل غاز طبيعي قرارات محافظ أسيوط في لقاء المواطنين

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مديرية التضامن لعمل بحث اجتماعي لأسرة وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها، والتنسيق مع جمعية أهلية لتوفير الرعاية لهم، وكذا مسئولي التفتيش والمتابعة، لفحص شكوى أخرى، فضلاً عن التنسيق مع شركة الغاز الطبيعي، لتوصل الخدمة لدار رعاية الأيتام والأحداث بمركز الفتح.

ووجه بفحص مديرية التربية والتعليم، لطلب آخر، ووضع حلول عاجلة لطلبه، موضحاً أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يبذل قصارى جهده، للنهوض بمستوى الخدمات، وتوفير ما يحتاج إليه المواطنين من خدمات في المجالات المختلفة، وفقاً للامكانات المتاحة، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لوضع حلول ودراسة كل طلب على حدا.

جاء ذلك خلال لقائه الجماهيري الأسبوعي، لمناقشة مشاكل وطلبات المواطنين، وبحث حلول لها بديوان عام المحافظة وبحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط أهمية الاستماع للمواطنين ووضع حلول لشكواهم وبحث مقترحاتهم وكيفية تطبيقها على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن، وفقاً للقانون واللوائح المنظمة، موجها رؤساء المراكز والأحياء، بعقد لقاء جماهيري دوري بموعد ثابت، لبحث مقترحات وشكاوى المواطنين بكل مركز، وبمشاركة كل القطاعات الخدمية.

وتنفيذ ومتابعة حلول لها مع استمرار عقد اللقاء الدوري بالمحافظة مع المواطنين كل أسبوع، لعرض ومناقشة الطلبات المقدمة، تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، وتوجيهات القيادة السياسية، بتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مشيرا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي من شأنها تحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ خطة الدولة 2030.

يذكر أن محافظ أسيوط، أعلن تفعيل لقاءات المواطنين بشكل أسبوعي، للاستجابة السريعة لشكوى وطلبات المواطنين، فضلاً عن دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لمجلس الوزراء، التي يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الإنترنت، من خلال الموقع الإلكتروني "www.shakwa.eg" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء (16528) وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة (01555525444 – 01555516528).

فضلاً عن مبادرة "صوتك مسموع" التابع لوزارة التنمية المحلية كما يمكن تلقي البلاغات من خلال رقم الخط الساخن للمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة ( 2135858/ 088) على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ والتعامل مع بلاغات المواطنين.