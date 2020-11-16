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محمود مسلم

أمريكا تسجل 133 ألف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

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أ ش أ
12:30 م | الإثنين 16 نوفمبر 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 133 ألفا و45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و616 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين، أن إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن بلغ 11 مليونا و36 ألفا و935 إصابة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 246 ألفا و214 شخصا جراء الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة؛ بحسب الجامعة.

 

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