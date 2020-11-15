مايكل مورجان: نزول المظاهرات في أمريكا أمر غريب ويحدث لأول مرة

قال الدكتور مايكل مورجان، الكاتب والمحلل السياسي، إن الوضع في أمريكا به الكثير من المشادات، بين مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجو بايدن، حيث أن الرئيس الأمريكي، لا يريد الاعتراف بفوز "بايدن"، لكنه دائما ما يتحدث بكونه "تزوير": "عايز يقول ما بني على باطل فهو باطل".

وأضاف "مورجان"، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أنه يوجد أخطاء فنية وتكتيكية سيعتمد عليها الرئيس الأمريكي ترامب، في تحقيق انتصاره عبر محاولته الطعن على الدولة الأمريكية العميقة والقضاء.

وأوضح أن أمر فوز "بايدن" في الانتخابات الأمريكية، يأتي بسبب دعم وسائل الإعلام الأمريكية لبايدن بشكل منقطع النظير، كما تدعمه الشركات التكنولوجية الكبرى، مثل جوجل وتويتر وفيس بوك، حتى فضائية "فوكس نيوز"، التي كانت تدعم "ترامب" في بداية ترأسه للدولة.

وأكد أن نزول الجماهير المؤيدة لترامب في مظاهرات بالشارع الأمريكي، مشهد جديد على الولايات المتحدة الأمريكية، ويثير الانتباه، كونه لم يحدث من قبل، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها عدد من المواطنين في مظاهرات مؤيدة أو معارضة على الانتخابات الأمريكية: "بيفكرنا بما شهدته عدد من الدول العربية من مظاهرات، وبعض الشبكات التلفزيونية، اللي بتقول الأرقام بشكل خاطئ، والصورة بتتكلم عن نفسها".

وأشار إلى أن "ترامب" لم يكن يتعامل كونه أكبر دولة في العالم، لكنه كان يتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية بأنها شركة كبيرة، وكان غير سياسي جيد، والحزب الديمقراطي لا يؤمن بالديمقراطية، بسبب مهاجمته للرئيس الأمريكي، طيلة سنوات حكمه، كما أنه لا يريد أعطاءه الفرصة في تقديم الطعون على بعض الولايات في فرز أصوات الناخبين.

وتابع: "قبل يوم 8 ديسمبر لازم كل النزاعات تكون منتهية علشان الولايات تختار أصوات المجمع الانتخابي، ويتم التصويت يوم 14 ديسمبر علشان حاكم كل ولاية ياخد التصويت ويبعته للكونجرس اللي هيجتمع يوم 6 يناير ويحدد مين الرئيس الأمريكي رسميا، وممكن أعضاء المجمع الانتخابي ميتحددوش قبل يوم 8 نظرا للقضايا والعد في الولايات، وممكن بعض الولايات ذات السيادة الجمهورية تحدد أعضاء مجمع انتخابي بغض النظر مين اللي كسب لو المشرعين في الولايات رفضوا".