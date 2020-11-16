القاضي يواجهها باعترافاتها.. سما المصري للمحكمة: النيابة تعسفت معايا

واصلت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، نظر استئناف الراقصة سما المصري، على حكم حبسها لمدة سنتين، لإدانتها بصناعة ونشر 5 فيديوهات مخلة، في الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة "تطهير المجتمع".

وقالت المتهمة أمام القاضي: "النيابة تعسفت معايا، وكان المفروض تضم قضيتي الفيديوهات مع بعض"، فرد عليها القاضي: "أنت معترفة بالحصول على أموال من الفيديوهات وبنشرها"، وأمر برفع الجلسة، لإصدار القرار.

يشار إلى أن المتهمة وصلت صباح اليوم إلى مقر محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، مرتدية ملابس السجن وكمامة واقية، وتم إيداعها الحجز.

وكانت محمكة أول درجة، عاقبت المتهمة بالحبس لمدة سنتين، وغرمتها 300 ألف جنيه، لإدانتها بصناعة 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، فتقدّمت باستئناف على الحكم، وتنظره المحكمة الأعلى اليوم.

وقالت في أسباب حكمها، إنها اطمأنت للأدلة التى جاءت فى الأوراق، ومنها ما ورد بتقرير إدارة البيان بمكتب النائب العام، من رصد انتشار فيديو للمتهمة، تظهر فيه بملابس نوم مخلة وخادشة للحياء تستعرض فيه جسدها العاري، كدعوة للفسق والفجور، كما تلقت صفحة النيابة العامة شكاوى، ومنها الشكوى المقدمة من المحامى أشرف فرحات.

أضافت المحكمة أن الدليل استقام على صحة الواقعة، أخذًا بما جاء فى الأسطوانتين المرفقتين بالأوراق، واللتين تحويان صورًا وفيديوهات لها تظهر فيها ترتدي ملابس نسائية خادشة للحياء وترقص متعمدة إظهار مفاتن جسدها، وفي مقطع آخر تظهر وهي جالسة على المرحاض ترتدي تي شيرت حمالات أسود اللون، وتردد: "زي ما إنتو شايفين ده حالي دلوقتي".

وتابعت المحكمة أن المتهمة ظهرت فى فيديو آخر بعنوان "البنات ليلة الدخلة"، ترتدي فيه قميص نوم، تتحدث عن الاستعدادات التى تقوم بها الفتيات فى هذه الليلة، فضلاً عن مقطعين آخرين تستعرض فيهما الجزء العلوي من جسدها.