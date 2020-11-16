"القوى العاملة" تعين 191 شابا بالقطاع الخاص في دمياط

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط 191 شاباً منهم شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 805 شباب، وتم توفير 120 فرصة عمل، كما تم استخراج 349 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

وقال وزير القوى العاملة، إنَّ المديرية بدأت صرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ1428 عاملاً من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 714 ألف جنيه.

تلقى سعفان، تقريرا بذلك من منى الأطروشي مدير المديرية، أشارت فيه إلى أن المديرية خلال شهر أكتوبر الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 152 منشأة، وإعادة التفتيش على 83 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 88 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 44 مذكرة غلق إداري، فضلاً عن تلقى 51 شكوى وتم اتخاذ إجراء قانوني حيال 16 شكوى منهم، و5 شكاوى منهم مستوفاة، و26 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التفتيش العمالي قامت المديرية بالتفتيش على 267 منشأة وإعادة التفتيش على 94 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 68 محضراً، وتم تلقي 16 شكوى عمالية تم تسوية واحدة منها ودياً، وتحويل 13 منها للقضاء، وتبقت شكوي ما زالت تحت البحث، كما تم عقد ندوتين توعية للعمال وأصحاب العمل.

وفي مجال التدريب المهني، بدأت المديرية تنفيذ برنامج التدريب المهني على 3 مهن يحتاجها سوق العمل وهي: "التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، وميكانيكا" لـ15 متدرباً بكل ورشة لمدة شهرين، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بجميع الورش والتعقيم والتطهير المستمر للورش وقياس درجة حرارة المتدربين يومياً ومراعاة التباعد الاجتماعي في الدورات.