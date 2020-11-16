رئيس مهرجان القاهرة: الأفلام المشاركة 21 لمخرجات و20 عرض أول عالمي

كشف المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن مشاركة 84 فيلما من 43 دولة ضمن فعاليات الدورة 42.

وقال "حفظي" في المؤتمر الصحفي المقام حاليا داخل أحد فنادق القاهرة إنه من ضمن الأفلام المشاركة 21 فيلما لمخرجات، منهم 20 فيلم عرض عالمي أول، كما أن هناك 53 فيلم عرض أول بمنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أنه تم تقليل عدد الأفلام المشاركة مقارنة بالدورة الماضية، حيث تخطي عدد الأفلام حينها حاجز الـ100 فيلم.

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي أن النسخة السابعة من ملتقى القاهرة السينمائي، التي تقام ضمن فعاليات "أيام القاهرة لصناعة السينما" خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر المقبل، ستقدم جوائز مادية وعينية لمشروعات الأفلام المشاركة تزيد قيمتها عن 250 ألف دولار، بزيادة 50 ألف دولار عن الدورة الماضية، ليكون الرقم الأضخم الذي يقدمه الملتقى منذ انطلاقه.

وقال محمد حفظي رئيس المهرجان: "إلى جانب المجهود الذي يبذله فريق البرمجة لإتاحة أبرز أفلام العام لجمهور القاهرة عبر برامجه المختلفة، يعمل بالتوازي فريق أيام القاهرة السينمائية، لتوفير أكبر دعم ممكن لصناع الأفلام العرب، لمساعدة المشروعات المتقدمة للخروج إلى النور، وهو ما يتحقق عبر الجوائز المادية القيمة التي يقدمها ملتقى القاهرة السينمائي سنويا، بالتعاون مع الشركاء المؤمنين بدورهم في دعم صناعة السينما".

وقالت ميريام دغيدي مدير الملتقى: "فخورون بالنجاح والتأثير التصاعدي الذي يحققه ملتقى القاهرة عام بعد عام، وانعكاس ذلك بشكل إيجابي على صناعة السينما في الوطن العربي، وهي الثقة الكبيرة التي تم ترجمتها هذا العام إلى مشاركة مشروعات عالية الجودة، وزيادة قيمة الجوائز المادية والعينية، إلى رقم قياسي لم يتحقق من قبل".

وأضاقت: "لم تكن الظروف الصعبة التي فرضها فيروس كورونا عائقا في التحضير للملتقى هذا العام، بل كانت على عكس التوقعات سببا في أن نتحدي أنفسنا، لتقديم دورة استثنائية يزيد فيها حجم الدعم المقدم للسينما ولا يتراجع في أي من جوانبه، وهو ما حدث بالفعل بفضل إيمان الشركاء من المؤسسات والشركات السينمائية بأهمية مواصلة تقديم الدعم لتستمر عجلة الإنتاج بلا توقف".