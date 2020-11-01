"الهناجر" تستضيف مهرجان القاهرة السينمائي للأطفال لدول 74 غدا

تستضيف سينما الهناجر بساحة الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء أيام 2ـ 4ـ 9 ـ11 نوفمبر، مهرجان أفلام فيشجراد، بالتعاون مع سفارات دول: "بولندا ـ التشيك ـ المجر ـ سلوفكيا"، تحت عنوان "مهرجان القاهرة السينمائي لدول V4 للأطفال والشباب 2020".

ويعرض غدًا الإثنين الفيلم البولندي "troubles" ـ مشاكل ـ ويدور حول "يولكا"، التي تبلغ من العمر 12 عامًا وترتاد مدرسة داخلية ولم يكن لديها أصدقاء، وبدلا من أن تقضي إجازتها الصيفية مع والديها في كندا، تجد نفسها عند عمتها في وارسو، حيث تلتقي "أوليك"، صبي من نفس سنها، وتبدأ مغامرتهما عندما تقع خريطة كنز في أيديهما وتتوالي الأحداث.

أما الأربعاء 4 نوفمبر فيعرض الفيلم المجري (the little fox – vuk) "الثعلب الصغير فوك"، الفيلم رسوم متحركة مجري، ويستند إلى رواية فوك لكاتبها اشتوان فاكاتا، ويدور حول الثعلب الصغيرفوك الذي يعيش بسعادة وسط أشقائه في منزل والدهم، ثم يقرر أن يتجول في الغابة وحدة وعند عودته يكتشف اختفاء عائلته بالكامل، ويدرك أن سبب الاختفاء هم الصيادون.

وفي يوم الإثنين 9 نوفمبر يعرض الفيلم التشيكي (the oddsockeaters) "آكلوا الجوارب"، إخراج: جالينا ميكلينوفا انتاج 2016 وهو فيلم رسوم متحركة مقتبس عن رواية بنفس الإسم لـبافل شروت و جالينا ميكلينوفا.

ويدور حول آكلي الجوارب الفردية وهم مخلوقات صغيرة تعيش مع البشر، وهم المسئولين عن فقدان البشر دائمًا لواحد من كل زوج من الجوارب، ويتصدي لهم أحد العلماء وتتوالى الأحداث.

ويختتم المهرجان الأربعاء 11 نوفمبر بالفيلم السلوفاكي ( the cellar) ويدور حول ميلان وتانا، الذى يمر زواجهما بأزمة، وتؤثر تلك الأزمة في نفسية ابنتهما الصغيرة، وبعد أن تبلغ الفتاه ستة عشر عاما تختفي فجأة، ويشعر الاب بالذنب ويبدا في البحث عنها.