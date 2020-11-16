تخصيص 25% بالمستشفيات العامة والمركزية لحالات كورونا بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، ضرورة تكاتف جميع الجهود وبذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد لتخطي المرحلة الراهنة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، مشدداً على ضرورة وضع خطة محكمة والمتابعة اليومية للتعامل مع الموقف لعبور المرحلة بأمن وسلام، موجهاً بتخصيص 25% من أسرة المستشفيات العامة والمركزية لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، والتعامل الفورى في حالة تزايد الأعداد.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ المنوفية اجتماع اللجنة العليا لمواجهة كورونا في قاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، اليوم الاثنين، وبحضور اللواء علاء رشاد، السكرتير العام، وأعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، ومتابعة الموقف الحالي للفيروس.

ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة بتفعيل غرفة العمليات بالمديرية لتلقي بلاغات كورونا، والرد على الاستفسارات وسرعة التعامل الفوري حيال البلاغات الواردة بجانب الخط الساخن، والتنسيق الكامل مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على استمرار تفعيل اللجان المشكلة لمتابعة حالات العزل المنزلي والحالات المخالطة، مؤكداً أنه سيتم نزول لجان من قبل الوحدات المحلية، للتأكد من وصول العلاج والمتابعة المستمرة لهم، والالتزام بتطبيق التعليمات والإرشادات الوقائية والاحترازية المتبعة.

كما وجه محافظ المنوفية بسرعة إعداد خطابات لمديرية الأمن وكل الجهات الحكومية لإلزام جميع العاملين بالمصالح والهيئات الحكومية بارتداء الكمامات الطبية، والتشديد على عدم تقديم الخدمة للمواطنين، بشرط ارتدائهم الكمامات، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، والحد من انتشار الفيروس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة موقف العزل بمستشفى الباجور العام، وشبكات الغاز بالمستشفيات على مستوى المحافظة، وكذا الوقوف على رصيد الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن مناقشة خطة تحويل العيادات الخارجية بالوحدات الصحية.

واستعرض وكيل وزارة الصحة الموقف الحالي لفيروس كورونا، وعدد الأسرة المشغولة والمتاحة، وأجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات، والإجراءات الوقائية في التعامل مع الحالات المصابة والمشتبه بها بالفيروس، وشدد المحافظ على إعداد تقرير يومي عن الموقف بالمحافظة.