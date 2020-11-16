عاجل.. "موديرنا" تعلن عن لقاح جديد لكورونا: فاعليته 94.5%

أعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية، في بيان اليوم الاثنين، أنَّ لقاحها لفيروس كورونا "أظهر فاعليته الأساسية بنسبة 94,5%".

وذكر البيان، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية"، منذ قليل، أنَّ لقاحها لكورونا "حقق فاعليته الأساسية، وذلك بعد التحليل المؤقت والأولي لنتائج المرحلة الثالثة من الاختبارات"، مضيفة أنَّ فاعليته بلغت 94.5%.

وكانت الشركة قالت في وقت سابق إنَّها ستطلب "الإذن الطارئ" من الهيئات الصحية إذا ثبتت فاعليته بنسبة 70% على الأقل.

وكانت "موديرنا" الأربعاء استقطبت أكثر من 30 ألف شخص، للمشاركة في المرحلة الأخيرة من التجارب التي تقوم بها على اللقاح.

وسبق للشركة الأمريكية أنَّ نشرت البروتوكول الكامل لتجاربها في مختلف المراحل، ردًا على الدعوات إلى مزيد من الشفافية.