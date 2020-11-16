"فايزر" توضح 15 معلومة عن لقاح كورونا: ترخيص استخدامه خلال أيام
أونيل: لا يوجد مخاوف صحية خطيرة لاستخدامه
كتب:
لطفي سالمان
10:24 ص | الإثنين 16 نوفمبر 2020
مراجعات نهائية لحصول لقاحات كورونا على تراخيص الاستخدام خلال أيام
أكدت ليزا أونيل، كبير مديري شؤون الشركات في مجموعة فايزر الدوائية الأمريكية، لـ"الوطن"، أنّ اللقاح المحتمل لفيروس كورونا، والذي أعلن أنّ فاعليته تصل إلى 90% قبل أيام، سيكون متاحا بعد انتهاء التجارب السريرية والاعتمادات المطلوبة، فضلا عن التأكد من عوامل السلامة والأمان المرجح أن تتحقق في الأسبوع الثالث من نوفمبر.
وجاءت أبرز تصريحات "أونيل"، كالآتي:
1- يحمل اللقاح اسم محتمل (BNT162b2).
2- اللقاح غير معد، وليست هناك حاجة لناقل فيروسي لإيصال اللقاح للجسم.
3- جانب السلامة هو أحد أبرز العوامل المتعلقة بهذا اللقاح.
4- تتوقع شركة "فايزر" بالتعاون مع "بيونتيك"، توفير نحو 50 مليون جرعة بنهاية 2020.
5- 1.3 مليار جرعة من اللقاح يمكن توفيرها بنهاية عام 2020- 2021، إذا حصل على موافقة من "الهيئات التنظيمية".
6- استثمرنا مليارات الدولارات لتطوير وتصنيع "لقاح كورونا" ممولة بالكامل ذاتياً.
7- ستعمل "فايزر" على التسعير بطريقة قد تساعد الحكومات على أن تكون هناك تكاليف قليلة أو معدومة من جيوب الشعوب.
8- تعتمد استراتيجية التسعير على مبادئ الحجم والالتزامات المسبقة والإنصاف والقدرة على تحمل التكاليف.
9- ترفع الشركة شعار "الوصول الواسع مهم، والسرعة والسلامة والتوافر تقودنا"، في تحركات إتاحة "اللقاح".
10- لم تبلغ الهيئة المستقلة التي تراجع بيانات "الفعالية المؤقتة" من أي مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة.
11- أوصت "الهيئة" بمواصلة الدراسة لجمع بيانات أمان وفعالية إضافية كما هو مخطط لها.
12- تعمل الشركة للحصول على ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA بعد وقت قصير.
13- تتوقع الشركة الحصول على الترخيص في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر.
14- أكدت أن الشركة تتحرك بـ"سرعة العلم".
15- نفت أن يكون هناك تأخير في إعلان أية نتائج بسبب دوافع سياسية مرتبطة بنتيجة الانتخابات الأمريكية، مثلما يتردد.