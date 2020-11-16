"فايزر" توضح 15 معلومة عن لقاح كورونا: ترخيص استخدامه خلال أيام

أكدت ليزا أونيل، كبير مديري شؤون الشركات في مجموعة فايزر الدوائية الأمريكية، لـ"الوطن"، أنّ اللقاح المحتمل لفيروس كورونا، والذي أعلن أنّ فاعليته تصل إلى 90% قبل أيام، سيكون متاحا بعد انتهاء التجارب السريرية والاعتمادات المطلوبة، فضلا عن التأكد من عوامل السلامة والأمان المرجح أن تتحقق في الأسبوع الثالث من نوفمبر.

وجاءت أبرز تصريحات "أونيل"، كالآتي:

1- يحمل اللقاح اسم محتمل (BNT162b2).

2- اللقاح غير معد، وليست هناك حاجة لناقل فيروسي لإيصال اللقاح للجسم.

3- جانب السلامة هو أحد أبرز العوامل المتعلقة بهذا اللقاح.

4- تتوقع شركة "فايزر" بالتعاون مع "بيونتيك"، توفير نحو 50 مليون جرعة بنهاية 2020.

5- 1.3 مليار جرعة من اللقاح يمكن توفيرها بنهاية عام 2020- 2021، إذا حصل على موافقة من "الهيئات التنظيمية".

6- استثمرنا مليارات الدولارات لتطوير وتصنيع "لقاح كورونا" ممولة بالكامل ذاتياً.

7- ستعمل "فايزر" على التسعير بطريقة قد تساعد الحكومات على أن تكون هناك تكاليف قليلة أو معدومة من جيوب الشعوب.

8- تعتمد استراتيجية التسعير على مبادئ الحجم والالتزامات المسبقة والإنصاف والقدرة على تحمل التكاليف.

9- ترفع الشركة شعار "الوصول الواسع مهم، والسرعة والسلامة والتوافر تقودنا"، في تحركات إتاحة "اللقاح".

10- لم تبلغ الهيئة المستقلة التي تراجع بيانات "الفعالية المؤقتة" من أي مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة.

11- أوصت "الهيئة" بمواصلة الدراسة لجمع بيانات أمان وفعالية إضافية كما هو مخطط لها.

12- تعمل الشركة للحصول على ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA بعد وقت قصير.

13- تتوقع الشركة الحصول على الترخيص في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر.

14- أكدت أن الشركة تتحرك بـ"سرعة العلم".

15- نفت أن يكون هناك تأخير في إعلان أية نتائج بسبب دوافع سياسية مرتبطة بنتيجة الانتخابات الأمريكية، مثلما يتردد.