الأمم المتحدة: تطبيق وقف النار في ليبيا وفتح الطريق بين سرت ومصراتة

أعلنت الأمم المتحدة، أن اتفاق وقف إطلاق النار، فى ليبيا يتم تطبيقه وتم الاتفاق على فتح الطريق بين سرت ومصراتة، وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

وأوضحت الأمم المتحدة أنه تم الاتفاق على صلاحيات المجلس الرئاسية والحكومة المقبلين في ليبيا، مشيرة إلى بحث توحيد حرس المنشآت النفطية.

وتابعت أن الاجتماعات السياسية الليبية ستتواصل عن بعد، لافتة إلى أن الأطراف الليبية تتفق على مواصلة النقاش بشأن توحيد حرس المنشآت النفطية.

وقالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط: "نبحث تشكيل قوة جديدة مشتركة من كل الأطراف لحماية المنشآت النفطية".