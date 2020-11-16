تستهدف القضاء على الفقر.. تفاصيل جائزة "مصر الخير" للعطاء التنموي 2020

نظمت مؤسسة "مصر الخير" للعام الثاني علي التوالي جائزة ريادة العطاء الخيري والتنموي، تحت رعاية وزارتي التضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وعدد من الجهات المحلية، لدعم المنظمات الأهلية، في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17.

وتمنح الجائزة التي أُغلق باب التقديم بها أمس، للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية والمشروعات التنموية والمبادرات الشبابية الأكثر تأثيرًا في المجتمع، والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة خاصة في المجتمعات الأولى بالرعاية، كما تكرم الشخصيات التي لها دور بارز ومساهمات من خلال العمل الأهلي في مجال الجائزة.

وتهدف الجائزة التي تمنح سنويًا للفائزين إلى رصد أثر المنظمات الأهلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وبث روح المنافسة والإبداع بين المنظمات الأهلية في مصر، بجانب تسليط الضوء على التجارب والأفكار التنموية الإبداعية في مواجهة مشكلات المجتمع بهدف التكرار في أماكن أخرى.

رصد أثر المنظمات الأهلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

واختارت المؤسسة الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، الذي يتمثل في القضاء على الفقر لموضوع الجائزة لعام 2020 والتي من مميزاتها حصول المنظمة على تقرير تحليلي لأدائها والذين يتضمن نتائج التقييم، وتسهيل قنوات التواصل بين المنظمات الأهلية غير الربحية الرائدة في الأداء الإداري والفني من خلال النشر للمنظمة الفائزة والمشروع الفائز، بجانب الاستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه مؤسسة مصر الخير للجمعيات لرفع كفاءة الأداء المؤسسي، والمساهمة بتعريف المجتمع والقائمين على العمل التنموي في مصر بأفضل المنظمات الأهلية والمشروعات التنموية التي نفذت خلال العام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

تسهيل قنوات التواصل بين المنظمات الأهلية غير الربحية

تسعى مؤسسة مصر الخير، إلى زيادة فعالية ومساهمات المنظمات الأهلية المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والوصول إلى تنمية مجتمع تكافلي ينمو ذاتيًا، بجانب سعيها لخلق بيئة محفزة للعمل الأهلي والتركيز على النماذج الناجحة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمبادرات الشبابية، وتسليط الضوء على تلك النماذج المضيئة والتشجيع على تكرار تلك النجاحات والحفاظ عليها.