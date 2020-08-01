ذبح وتوزيع 150 عجلا من خلال مؤسسة مصر الخير على الأسر الأكثر احتياجا

وزعت مؤسسة مصر الخير بمحافظة أسيوط خلال عيد الاضحى المبارك 150 عجلا، على الأسر الأكثر احتياجا بالقرى والنجوع، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى ومديرية الطب البيطرى.

وأشار محمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالمحافظة، إلى أنه تم عقد الاجتماع السنوى لصكوك الأضحى مع الجمعيات الشريكة بمقر مديرية التضامن الاجتماعى، وتم الاتفاق على ذبح وتوزيع 150 عجلا خلال أيام عيد الأضحى المبارك على أن يتم الذبح بمجزر إسكندرية التحرير وتحت إشراف مديرية الطب البيطرى، على أن يتم التوزيع على الأسر المستحقة من خلال الجمعيات الأهلية بتلك القرى وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى وإداراتها الفرعية بالمراكز والأحياء لضمان وصول الدعم لمستحقيه وأدخل البهجة والسرور على تلك الأسر.

ووجه مدير مكتب مصر الخير بالمحافظة الشكر لمحافظ أسيوط والقيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء لدعمهم المستمر لجهود المؤسسة وأنشطتها التنموية بالمحافظة وبرامج دعم الأسر الأكثر احتياجا والمرأة المعيلة بقرى ونجوع المحافظة والحرص على تذليل كافة العقبات وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير حياة كريمة للمواطنين.