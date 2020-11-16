النيابة تطلب التحريات في اتهام ربة منزل لعاطل بالتعدي جنسيا على ابنها

أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها، بطلب تحريات المباحث في واقعة إتهام ربة منزل لعاطل بالتعدي جنسيا علي ابنها 9 سنوات، اليوم، بعد إستراجه لمسكنه، كما قررت عرض الطفل علي الطب الشرعي لبيان التعدي عليه من عدمه.

كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد محمد النجار، مأمور قسم اول شبرا الخيمة، بورود بلاغًا من ربه منزل تتهم جارها المدعو "م.ح" عاطل، بإستدراج ابنها البالغ من العمر 9 سنوات وتعديه عليه جنسيًا، وحرر عن ذلك المحضر رقم 6848 إدارى قسم اول شبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة

وفي وقت سابق، إتهمت ربة منزل بقرية الخرقانية، مركز القناطر الخيرية جارها عامل بمحاولة التعدي جنسيا على حفيدتها 4 سنوات والتحرش بها بعد أن استدرجها لداخل شقته في منزل مجاور لمنزلها وملامسه أماكن حساسة من جسدها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بعرض الطفلة علي الطب الشرعي لبيان حدوث الواقعة من عدمه، وطلب تحريات المباحث، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ما نسب إليه وعلل اتهام المبلغة بقصد النيل منه لسابقة وجود خلافات جيره بينهما، فيما اكدت المبلغة أنه حال قيام حفيدتها المذكورة باللهو أمام المنزل فوجئت بعدم تواجدها وبالبحث عنها علمت بتواجدها بشقة جارها المدعو "ع.ر.ر" 59 عامًا، عامل ولدى توجهها إليه وقيامه بفتح باب الشقة خرجت حفيدتها مسرعة من داخلها وقررت لها قيامه بملامسة جسدها واتهمت المذكور بالتحرش جنسياً بحفيدتها.