التحقيقات: المتهم تعدى على طفل شبرا 3 مرات تحت تهديد السلاح

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالقليوبية، في واقعة اتهام أم لجارها العاطل بالتعدي جنسيا على طفلها، 9 أعوام بشبرا الخيمة، أن المتهم تعدى جنسيا على الطفل 3 مرات، تحت تهديد السلاح.

وقالت الأم "ف.م" خلال التحقيقات، أن الواقعة بدأت عندما كان يلعب ابنها مع أصدقائة بالشارع، وستدرجه المتهم إلى الطابق الثاني بمنزله، حيث تعدي عليه جنسيًا تحت تهديد السلاح، وهدده بالقتل إذا أخبر أحد.

وأضافت الأم، أن المتهم لم يكتف بذلك بل استغل خوف الطفل منه، وهدده بسلاح، وتعدى عليه جنسيا مرتين، وفوجئت بتغير حال طفلها في الفترة الأخيرة وكثرة بكائه، وعندما ضغطت عليه أخبرها بتهديد المتهم له ولها بالقتل إذا أخبر أحدا بالواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد النجار، مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بورود بلاغًا من ربه منزل تتهم جارها "م.ح" عاطل، باستدراج ابنها البالغ من العمر 9 سنوات، والاعتداء جنسيًا عليه.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 6848 إداري قسم أول شبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بعرض االطفل على الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث حول الواقعه لكشف ملابساتها.