فرنسا تبدأ محاكمة 4 أشخاص بتهمة التخطيط لشن هجوم إرهابي عام 2015

بدأت السلطات القضائية الفرنسية اليوم الاثنين محاكمة 4 أشخاص بتهمة التخطيط لشن هجوم إرهابي عام 2015 أحبطته السلطاتُ آنذاك.

ووجهت السلطات الفرنسية، وفقا لقناة "يورونيوز" الأوروبية، الاتهام إلى "أيوب الخزاني" بفتح النيران على قطار كان متوجهاً من العاصمة الهولندية أمستردام إلى باريس في شهر أغسطس 2015، وذلك قبل 3 أشهر من هجمات باريس الإرهابية في 13 نوفمبر.

وأصيب شخصان في الهجوم قبل أن يقيّد 3 أشخاص آخرين يحملون الجنسية الأمريكية كانوا على متن القطار المهاجم، وكان اثنان منهم جنوداً، وإلى جانب الخزاني، يخضع 3 أشخاص آخرين للمحاكمة بتهمة مساعدته في خطته.

ومن الممكن أن يواجه المتهم حكماً بالسجن مدى الحياة إذا ما تمت إدانتُه.