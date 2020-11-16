فيديو.. كينيون يشيعون جنازة الجراح المصري الشهير المتوفي بكورونا

حرص عدد كبير من المواطنين الكينيين، على حضور صلاة الجنازة على الدكتور أشرف عمارة، أشهر طبيب جراح مصري في كينيا، والذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وشهدت الصلاة إجراءات احترازية مشددة من قبل المتواجدين، حيث حضر الجثمان في صندوق مغطى بغطاء من القماش مدون عليه آيات قرآنية، وارتدى رجال الاسعاف البدل الواقية، وسط حشد من المواطنين الكينيين المحبين للطبيب الذي عرف بـ"راسم البسمة" على شفاة أطفال كينيا.

وكانت النقابة العامة للأطباء، أعلنت وفاة الطبيب المصري الشهير أشرف عمارة، أستاذ جراحة التجميل، في كينيا، الجمعة الماضي، بعد إصابته بفيروس كورونا.

ونعت النقابة العامة للأطباء "عمارة"، الذي وصفته بأنه أحد أبرز ممثلي قوة مصر الناعمة في إفريقيا وتحديدًا كينيا، موضحة أنه داهمه وباء كورونا اللعين ليصبح ثاني طبيب في إفريقيا، وأول جراح يتوفى بكورونا في كينيا".

وأكدت أن "عمارة" قرر عقب تخرّجه في قصر العيني أن يهب حياته وعلمه لعلاج أبناء القارة السمراء من تشوه خلقي نادر وصعب، وهو الشفة الأرنبية التي تخصص فيها وكان من أمهر جراحيها.

وأمضى "عمارة" قرابة 15 عامًا من حياته في كينيا بعيدًا عن وطنه، حيث أصلح حالات الشق الحلقي بين آلاف الأطفال ونقل خبرته الجراحية في الشفة المشقوقة إلى الجراحين في جميع أنحاء كينيا والصومال وجيبوتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي، وكان يقود القوافل الطبية التي تُغيث المرضى الفقراء في جميع أنحاء إفريقيا.

ونعت جميع المؤسسات الطبية في كينيا الفقيد، وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة الصحية إستر نجوروج موريثي، إن العديد من طلابه قادرون الآن على تقديم رعاية عالية الجودة داخل مجتمعاتهم المحلية، حيث قام بتدريس الجراحة التجميلية والإشراف على طلاب درجة الماجستير في أثناء إجراء البحوث وإجراء العمليات على المرضى منذ عام 2005.

وأضافت أن المنظمة تشجع المزيد من جراحي التجميل، للحفاظ على ذكراه حية من خلال محاكاة قيمه في الخدمة والرعاية لمرضاهم.

ومن جانبه، وصف سكرتير اتحاد الممارسين الطبيين في كينيا إسماعيل أيابي، الفقيد قائلًا: "كان طبيبًا ممن يمكن الاعتماد عليه، وأجرى عمليات جراحية دقيقة للمرضى في عدة مستشفيات".

كما نعاه الشعب الكيني على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلين: "هذا يوم جمعة حزين للغاية، غيب كوفيد -19 من رسم الابتسامة على شفاه أطفالنا".