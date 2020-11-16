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محمود مسلم

"فاليو" تنجح في تنفيذ بمليار و120 مليون عملية.. وتستهدف الدخول في خدمات التأمين

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الوطن
06:42 م | الإثنين 16 نوفمبر 2020
محمد الفقي الرئيس التنفيذى لشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط

محمد الفقي الرئيس التنفيذى لشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط

قال محمد الفقي الرئيس التنفيذى لشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط، ان " فاليو " اضافت نحو 43 الف عميل خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020 .

اضاف الفقى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد عبر الانترنت منذ قليل ، أن الشركة نجحت فى تنفيذ عمليات بقيمة مليار و 120 مليون جنيه حتى الان من خلال 200 الف عملية شراء ، مشددا على أن تلك الحصيلة " تراكمية" منذ بداية عمل الشركة ، موضحا أن حجم التعاقدات مع التجار ارتفع بنحو 843 تاجر من خلال اكثر من 3 الاف نقطة بيع وفقا لاليات معينة تتعلق بالمحال و منصات التجارة الالكترونية .المح الفقى الى أن زيادة المبيعات متربطة بشكل رئيسي بسلوك المستهلك ، خاصة ان الفترة الماضية بدءا من الموجة الاولى من كورونا و مرورا بالاجراءات الاحترازية و عمليات الاغلاق و حظر التجوال و التى شهدت تباطئا ملحوظا فى عمليات التشغيل للمصالح و المحال و الهيئات ، مؤكدا على ان الفترة التى تلت انهاء الاجراءات الاحترازية و عودة العمل بشكل طبيبعى انعكس بالتبعية على اداء الشركة و التى شهدت زخما شرائيا ، ظهر جليا فى حجم التعاقدات و عمليات الشراء اليومية .اشار الفقى الى أن فريق العمل لدى شركته يعتمد بشكل كبير على اجراء مقابلات مع العملاء بشكل مباشر و ذلك لتحديد حد الشراء ، مشيرا الى ان رفع القيود ساهم فى التواصل مع نحو 3 الاف عميل شهريا ، نفسرا ذلك بعودة العمل بشكل كامل منذ شهر يوليو الماضي ، قائلا ان الفترة التى سبقت كوورنا شهدت اجراء عمليات تتراوح بين 300 الى 400 عملية يوميا ، و الذى تجاوز مستوى ال 600 عملية خلال الفترة الراهنة ، مفسرا ذلك بانعكاس سلوك و احتياجات المستهلكين ، مؤكدا على ان عمليات الشراء لدى المستهكلين لا تقتصر على السلع فقط ، لكنها امتدت الى اكثر من نشاط مصل الخدمات الصحية و الاستهلاكية .

اشار الفقي الى ان لدى " فاليو " ، اهتمامات جديدة بقطاعات مختلفة ، منها التعليم و الانشطة الاجتماعية الاخرى كالنوادى القطاعات الصحية خلاف السلع المعمبرة و الالكترونيات ، مشددا على ارتفاع مبيعات الشركة عبر المنصات الالكترونية " اون لاين " و التى ظهرت جليا خلال الموجة الاولى من كوورنا لتمثل نحو 45 % من اجمالي المبيعات يوميا ، توقع الفقي ارتفاع نمو القطاع خلال الفترة المقبلة و تحديدا بدءا من العام المقبل وفقال لمؤشرات قياس الاداء .

قال الفقى ، ان فاليو حصلت على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية فى نشاط التمويل الاستهلاكى كشركة مرخصة مرخصة منتصف اكتوبر الماضي و ذلك وفقا للقانون رقم 13 ، مضيفا أن الشركة نجحت خلال الفترة الماضية فى توفيق الاوضاع و التخارج من مظلة قانون 159 ، وهو ما شجع على الدخول فى انشطة اضافية اخرى مثل تمويل الانشطة الرياضة و تمويل الشتراكات و النوادى الاجتماعية.

أوضح الفقة ان شركته قامت بتوقيع عقود مع ناجي " نيو جيزة " بغرض تقسيط تجديد العضويات للاعضاء الحاليين و التقسيط للأعضاء الجدد من خلال جهة تمويل ، مشيرا الى ان اكثر المبيعات لدى الشركة تتمثل فى الاجهزة الالكترونية و الملابس و الاجهزة المنزلية و المفروشات ، لافتا الى ان فاليو تستهدف الدخول فى الانشطو النرخص بها من هيئة الرقابة المالية مثل خدمات التامين و الانشطة التأمينية ، حيث تتفاوض الشركة حاليا مع أكثر من شركة للتقسيط فى الخدمات التامينية ، فضلا عن الدخول فى نشاط التشطيبات المنزلية و الذى يتم دراسته حاليا لارتفاعمليات التمويل.

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