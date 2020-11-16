"فاليو" تنجح في تنفيذ بمليار و120 مليون عملية.. وتستهدف الدخول في خدمات التأمين

قال محمد الفقي الرئيس التنفيذى لشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط، ان " فاليو " اضافت نحو 43 الف عميل خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020 .

اضاف الفقى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد عبر الانترنت منذ قليل ، أن الشركة نجحت فى تنفيذ عمليات بقيمة مليار و 120 مليون جنيه حتى الان من خلال 200 الف عملية شراء ، مشددا على أن تلك الحصيلة " تراكمية" منذ بداية عمل الشركة ، موضحا أن حجم التعاقدات مع التجار ارتفع بنحو 843 تاجر من خلال اكثر من 3 الاف نقطة بيع وفقا لاليات معينة تتعلق بالمحال و منصات التجارة الالكترونية .المح الفقى الى أن زيادة المبيعات متربطة بشكل رئيسي بسلوك المستهلك ، خاصة ان الفترة الماضية بدءا من الموجة الاولى من كورونا و مرورا بالاجراءات الاحترازية و عمليات الاغلاق و حظر التجوال و التى شهدت تباطئا ملحوظا فى عمليات التشغيل للمصالح و المحال و الهيئات ، مؤكدا على ان الفترة التى تلت انهاء الاجراءات الاحترازية و عودة العمل بشكل طبيبعى انعكس بالتبعية على اداء الشركة و التى شهدت زخما شرائيا ، ظهر جليا فى حجم التعاقدات و عمليات الشراء اليومية .اشار الفقى الى أن فريق العمل لدى شركته يعتمد بشكل كبير على اجراء مقابلات مع العملاء بشكل مباشر و ذلك لتحديد حد الشراء ، مشيرا الى ان رفع القيود ساهم فى التواصل مع نحو 3 الاف عميل شهريا ، نفسرا ذلك بعودة العمل بشكل كامل منذ شهر يوليو الماضي ، قائلا ان الفترة التى سبقت كوورنا شهدت اجراء عمليات تتراوح بين 300 الى 400 عملية يوميا ، و الذى تجاوز مستوى ال 600 عملية خلال الفترة الراهنة ، مفسرا ذلك بانعكاس سلوك و احتياجات المستهلكين ، مؤكدا على ان عمليات الشراء لدى المستهكلين لا تقتصر على السلع فقط ، لكنها امتدت الى اكثر من نشاط مصل الخدمات الصحية و الاستهلاكية .

اشار الفقي الى ان لدى " فاليو " ، اهتمامات جديدة بقطاعات مختلفة ، منها التعليم و الانشطة الاجتماعية الاخرى كالنوادى القطاعات الصحية خلاف السلع المعمبرة و الالكترونيات ، مشددا على ارتفاع مبيعات الشركة عبر المنصات الالكترونية " اون لاين " و التى ظهرت جليا خلال الموجة الاولى من كوورنا لتمثل نحو 45 % من اجمالي المبيعات يوميا ، توقع الفقي ارتفاع نمو القطاع خلال الفترة المقبلة و تحديدا بدءا من العام المقبل وفقال لمؤشرات قياس الاداء .

قال الفقى ، ان فاليو حصلت على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية فى نشاط التمويل الاستهلاكى كشركة مرخصة مرخصة منتصف اكتوبر الماضي و ذلك وفقا للقانون رقم 13 ، مضيفا أن الشركة نجحت خلال الفترة الماضية فى توفيق الاوضاع و التخارج من مظلة قانون 159 ، وهو ما شجع على الدخول فى انشطة اضافية اخرى مثل تمويل الانشطة الرياضة و تمويل الشتراكات و النوادى الاجتماعية.

أوضح الفقة ان شركته قامت بتوقيع عقود مع ناجي " نيو جيزة " بغرض تقسيط تجديد العضويات للاعضاء الحاليين و التقسيط للأعضاء الجدد من خلال جهة تمويل ، مشيرا الى ان اكثر المبيعات لدى الشركة تتمثل فى الاجهزة الالكترونية و الملابس و الاجهزة المنزلية و المفروشات ، لافتا الى ان فاليو تستهدف الدخول فى الانشطو النرخص بها من هيئة الرقابة المالية مثل خدمات التامين و الانشطة التأمينية ، حيث تتفاوض الشركة حاليا مع أكثر من شركة للتقسيط فى الخدمات التامينية ، فضلا عن الدخول فى نشاط التشطيبات المنزلية و الذى يتم دراسته حاليا لارتفاعمليات التمويل.