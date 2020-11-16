بدء طلبات شراء لقاح موديرنا الأمريكي.. وأوروبا تستهدف سعرا محددا

فور الإعلان عن نجاح لقاح موديرنا الأمريكي في اجتياز التجارب السريرية بنسبة فائقة 94.5%، بدأت الطلبات تنهال على اللقاح الواعد، فيما حدد الاتحاد الأوروبي سقفا لسعر الجرعة يستهدف التفاوض بشأنه مع الشركة المنتجة، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وتريد المفوضية الأوروبية التوصل إلى اتفاق مع شركة موديرنا لتوريد الملايين من جرعات لقاح كورونا، بسعر أقل من 25 دولارًا للجرعة، بحسب مسؤول في الاتحاد الأوروبي مشارك في المحادثات، وفق "رويترز".

وقالت "موديرنا" اليوم الاثنين، إن لقاحها التجريبي فعال بنسبة 94.5% في الوقاية من الفيروس التاجي، بناءً على بيانات مؤقتة من تجربة إكلينيكية في مرحلة متقدمة.

وأضافت أنه من المتوقع أن يكون لقاحها مستقرًا عند درجات حرارة الثلاجة القياسية من 2 إلى 8 درجات مئوية (36 إلى 48 درجة فهرنهايت) لمدة 30 يومًا، ارتفاعًا من التوقعات السابقة التي تصل إلى سبعة أيام.

ويتناقض هذا مع لقاح شركة فايزر، والذي يجب شحنه وتخزينه في درجات حرارة شديدة البرودة أو على ثلج جاف ويمكن أن يستمر فقط في المستوى القياسي لدرجات حرارة الثلاجة لمدة تصل إلى خمسة أيام.

ومن جانبه قال ماثيو هيبورن، رئيس اللقاحات في برنامج تسريع تطوير لقاح كورونا، خلال تصريحات صحفية: "اختبار الثبات للقاح موديرنا هو عملية مستمرة، والآن يمكننا أن نكون متفائلين بحذر من أنه قد يكون أكثر استقرارًا بمجرد الانتهاء من تلك الاختبارات طويلة المدى".

وأضاف أن لقاح موديرنا سيكون سهل التوزيع، لا سيما في المناطق الريفية، لأنه يمكن تخزينه لمدة شهر واحد في درجات حرارة الثلاجة القياسية.

وأصدرت شركة فايزر يوم الاثنين الماضي بيانات أولية عن لقاحها الذي طورته مع الشريك الألماني بيونتيك، والذي أظهر أيضًا أنه أكثر فاعلية بنسبة 90%.

ويستخدم لقاحا موديرنا وفايزر تقنية جديدة يسمى مرسال اصطناعي MRNA لتنشيط جهاز المناعة ضد الفيروس.

وأثار الخبراء مخاوف بشأن تحديات التوزيع المرتبطة بلقاح فايزر بسبب متطلبات التخزين المتخصصة.