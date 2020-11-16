ترامب يحدد "من يسرق" الانتخابات الأمريكية في تغريدة جديدة

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، انتقاد الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، قائلا إن اليسار الراديكالي يحاول "سرقتها".

وذكر ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "يحاول الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون، من خلال عملهم مع شركائهم -وسائل الإعلام المزيفة- سرقة هذه الانتخابات"، وأضاف: "لن ندعهم يفعلون ذلك!"، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وبعدها بنحو 20 دقيقة، نشر تغريدة ثانية، قال فيها "سيقومون بإشغال المحاكم.. لن ندع ذلك يحدث".

وكرر الرئيس الأمريكي ترامب، أمس الأحد، رفضه لنتائج انتخابات الرئاسة، واعتبر نفسه فائزا على بايدن.

ومنذ إعلان النتائج بفوز بايدن قبل أيام، دأب ترامب مرارا وتكرارا على رفض الهزيمة والتشكيك في نزاهة الانتخابات والتأكيد أن النتائج "سرقت منه".

ولجأت حملة ترامب إلى القضاء للطعن في نتائج الانتخابات بأكثر من ولاية، إلا أن معظم دعاواها قوبلت بالرفض من جانب المحاكم.