ترامب: الانتخابات الأمريكية 2020 الأكثر احتيالا في التاريخ

قال الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية التى جرت أوائل نوفمبر الحالي هى الأكثر احتيالاً في التاريخ وفقاً لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم، رفضه نتائج انتخابات الرئاسة التي جرت مؤخرا في الولايات المتحدة، معتبراً نفسه فائزاً على منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وفي تغريدة مقتضبة على "تويتر"، الاثنين، قال مرشح الحزب الجمهوري، الذي أسفرت النتائج الأولية للانتخابات عن هزيمته: "لقد فزت بالانتخابات".

ومنذ إعلان النتائج بفوز بايدن قبل أيام، دأب ترامب مراراً وتكراراً على رفض الهزيمة والتشكيك في نزاهة الانتخابات، والتأكيد على النتائج "سرقت منه".

ولجأت حملة ترامب، إلى القضاء للطعن في نتائج الانتخابات بأكثر من ولاية، إلا أن معظم دعاويه قوبلت بالرفض من جانب المحاكم.

وفاجأ ترامب الجميع يوم الأحد، عندما قال لأول مرة، إن بايدن "فاز" بالانتخابات، ثم سرعان ما غرد مجدداً، نافياً اعترافه بانتصار منافسه الذي بدأ فعلياً الاستعداد لدخول البيت الأبيض.

وتفوق بايدن على ترامب بهامش مريح، إذ حصد حتى الآن 290 صوتاً في المجمع الانتخابي، أكثر بـ20 صوتاً من الإجمالي المطلوب للحسم، مقابل 232 صوتاً لترامب.