خبير عن مركز قيادة الدولة: "مش موجود بأي حتة في المنطقة"

قال اللواء سمير فرج، الخبير الإستراتيجي، إنه لأول مرة يتم إنشاء مركز القيادة للدولة، في المنطقة، وهناك ثلاث دول فقط بها هذا المركز أولهم الولايات المتحدة، والفكرة كانت من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أنه لا يوجد مثله في المنطقة.

وأضاف "فرج"، في مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الإثنين، أن مراكز إدارة الأزمات في الدولة منتشرة، مثل مركز تابع للقوات المسلحة، وآخر تابع لمجلس الوزراء، ولذلك فكر الرئيس في عمل مركز لقيادة الدولة، وهو أسلوب جديد لإدارة الدولة، وينعكس على سرعة اتخاذ القرارات بعد توفير المعلومات اللازمة.

وتابع الخبير الاستراتيجي، أن هذا المركز "مش موجود في أي حتة في المنطقة، ومتصل بالأقمار الصناعية، والكاميرات الموجودة في الميادين والشوارع، وكل معلومات الوزارات، حتى معلومات الطقس، لتوفير المعلومات اللازمة، والرئيس سيكون لديه كل المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار، وهذا إنجاز لمصر والدولة و"هيبقى مزار" للدول الأخرى لكي تقلده.

وشدد على أن هناك حجما كبيرا جدًا من المعلومات في المركز، وبالتالي يجب تأمينه جيدا، وميزته أن به طاقما سيضع سيناريوهات لحل جميع الأزمات التي تواجه الدولة، وعند مواجهة أي أزمة نستخرج السيناريو الخاص بها، ونراجع كل المقترحات، ويمكن تطوير هذه المقترحات لكي تتماشى مع الظروف الراهنة.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقر مركز قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تم إنشاؤه حديثا بأحدث المواصفات العالمية تماشيا مع رؤية مصر المستقبلية.

ورافق الرئيس خلال الجولة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.