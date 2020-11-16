مسؤول سوداني يناشد المجتمع الدولي التدخل لدعم اللاجئين الإثيوبيين

ناشد والي القضارف "شرق السودان"، الدكتور سليمان علي محمد موسى، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، التدخل السريع لتقديم الدعم اللازم للاجئين الإثيوبيين بولاية القضارف، جراء الحرب في إقليم تيجراي.

وقال "موسى"، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين في وكالة السودان للأنباء سونا، إن الاستجابة بطيئة حتى الآن من المنظمات والمجتمع الدولي، ولا ترتقي لحجم تدفقات اللاجئين على ولاية القضارف.

وأشار، إلى أن العدد الكلي للاجئين بولاية القضارف بلغ 15 ألفا و 500 لاجئ، تم ترحيل 2500 منهم إلى معسكر "أم راكوبة"، بمحلية القلابات الشرقية، فيما تستضيف المدينة (8) بالفشقة، 13 ألف لاجئ، منهم 9 آلاف طفل و2700 سيدة، إلى 1300 رجل.

وأكد الوالي، تخصيص معسكر آخر بمنطقة "الطنيدبة" بمحلية "المفازة" لإيواء اللاجئين الذين يفوق عددهم معسكر أم راكوبة، موضحًا أن هذه التدفقات الكبيرة ستنعكس سلبًا على الولاية اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا بجانب الخدمات.

وتوقع دخول المزيد من تدفقات اللاجئين على الولاية، لافتا إلى اتخاذ مزيد من الاحتياطات الصحية بمعسكر المدينة "8" لتلافي نقل الأمراض.

وطالب والي القضارف، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، بالاضطلاع بدورها في تقديم الدعم للاجئين الإثيوبيين، والذين يفوق عددهم إمكانيات الولاية المتواضعة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.