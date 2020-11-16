أخصائية تغذية: الليمون الأسود "المجفف" سعره اقتصادي ويعالج أمراضًا عديدة

قالت إيمان عبد الله، إخصائية التغذية والصحة العامة، إن الليمون الأسود يعود أصله إلى دولة الهند حيث يعملون على تجفيف الفاكهة من أجل تركيز المواد الغذائية واستخدامها بأشكال متعددة عن طريق العصر أو الطحن.

وأضافت "عبد الله" خلال استضافتها في برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية "dmc" أن الليمون الأسود تم توريده إلى إيران ثم البصرة ثالث أكبر مدينة عراقية وأًصبح اسمه "اللومي بصرة" وهو عبارة عن ليمون أخضر لكنه مجفف ويتم استخدام أفران خاصة من أجل تسويده والحفاظ على قيمته، وإذا تم ذلك في البيت يأخذ فترة زمنية تتراوح من 5 أيام إلى أسبوع، ويصبح في هذه الحالة مفيدا للجسم كله بداية من الشعر إلى الأقدام.

وأوضحت أنه يتم استخدام الليمون الأسود كطريقة للقضاء على الزفارة الخاصة ببعض الأطعمة ويكون ذلك عن طريق فتح ثقوب فيه ووضعه في المياه الخاصة بالطعام وترجع الاستفادة الكبيرة من الليمون بسبب تكثف نسبة الباكتين في قشرة الليمونة بعد التجفيف.

وتابعت: يُستخدم الليمون وبودرته لعلاج احتباس السوائل وتخزين المياه في الجسم إذا تم تناوله باردا أما إذا تم استخدامه ساخنا فإنه يشرب في فترة النفاث، كما يعمل أيضا على ضخ الدم بصورة سليمة في القلب بسبب احتوائه على عنصر البوتاسيوم.

وألمحت إلى أن الفواكه المجففة لا توجد دراسة توضح أنها تصيب بأمراض صحية لكن الإفراط فيها قد يكون مؤذيا للمعدة ومسببا للاضطرابات، كما أن الليمون الأسود سعره اقتصادي وصلاحيته تمتد إلى فترة تتراوح ما بين 6 شهور إلى سنة.

وأشارت إخصائية التغذية والصحة العامة إلى أن إضافة الليمون الأسود إلى الشاي الأخضر يقلل من التوتر ويساعد على تقليل هرمون التوتر الذي يلعب دورا كبيرا في تكوين "الكرش".