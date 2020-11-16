قرارات أردوغان لإنقاذ الليرة التركية غير مجدية: الدولار يعاود الارتفاع

على الرغم من التغييرات الاقتصادية التي أقرها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتعيين وزير جديد للمالية، وهو لطفي علوان، ومحافظ جديد للبنك المركزي التركي، ناجي أغبال، عادت الليرة للانهيار أمام الدولار مجددًا، لتفقد استقرارها الذي حققته طوال الأسبوع الماضي عقب استقالة صهر الرئيس بيرات البيرق من منصبه كوزير للخزانة والمالية عبر حسابه على إنستجرام.

وكانت الليرة قد استعادت أكثر من 10% من قيمتها، لكنها عادت من جديد للانخفاض، ليسجل سعر صرف الدولار اليوم 7.75 أمام العملة التركية، ما يشير إلى فشل السياسات النقدية الجديدة في إنقاذ الليرة، بحسب موقع "تركيا الآن" المتخصص في الشأن التركي.

وكان الدولار صباح اليوم قد بلغ 7.60، حيث استقرت الليرة التركية لعدة ساعات، ومن ثم ارتفعت بعد منتصف اليوم الأول من الأسبوع الجديد، فيما ارتفع اليورو إلى 9.19 أمام الليرة.

وقالت صحيفة "دنيا" التركية، إن محافظ البنك المركزي الجديد سيتوجه هذا الأسبوع إلى رفع سعر الفائدة، والذي سيتم الإعلان عنه في 19 نوفمبر، وهو ما يعد عاملًا حاسمًا في ارتفاع سعر الدولار وتواصل انهيار الليرة.