وزير الصحة الأسبق: يوجد 7 أنواع من لقاحات فيروس كورونا

قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، إن الشركات تعمل على التجارب السريرية للقاحات منذ فترة، وهناك 7 أنواع من الطعوم، سيعلن عنها تباعا حتى نهاية عام 2020، من الصين وروسيا، والولايات المتحدة.

وأضاف "حاتم"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، الإثنين، أن لقاحي "فايزر"، و"مودرينا" قريبان جدا من بعضهما البعض، ولكن الأخير يحفز مناعة الجسم، ويؤخذ على مرتين، ولكن "فايزر" يعاني من مشكلة في التخزين، والنقل، ويجب تخزينه في درجة أقل من 70 تحت الصفر.

وتابع أن لقاح "موديرنا" يمكن أن يوضع في الثلاجة العادية، ولذلك يتوقعون انتشار لقاح "موديرنا" أكثر من "فايزر"، بسبب هذه الميزة التي توجد به.

وتعليقا على إصابة الكابتن محمد النني بفيروس كورونا، بأعراض خفيفة، قال وزير الصحة الأسبق، إن السبب في الإصابة بأعراض خفيفة، سواء إصابته أو إصابة محمد صلاح، هو أنهم شباب، ولكن الخطر في أنهم يصبحون مصدر عدوى للآخرين.

وعن حصول مصر على لقاح كورونا، أشار إلى أن هذا يتم بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للمصل واللقاح، والدولة تعاقدت مع شركة "أسترازينكا" على 30 مليون جرعة من اللقاح الخاص بها، كما أنها تعاقدت مع "فايزر"، والتطعيم الصيني الذي تجرى عليه تجارب سريرية في مصر.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101046 حالة حتى اليوم.

وقالت الوزارة، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 110767 حالة من ضمنهم 101046 حالة تم شفاؤها، و6453 حالة وفاة.