وزير الصحة الإيطالي: سنبلغ ذروة عدوى فيروس كورونا خلال 10 أيام

قال وزير الصحة الإيطالي، روبيرتو سبيرانتسا، إنه من المفترض أن تبلغ إيطاليا ذروة العدوى بجائحة فيروس كورونا خلال 7-10 أيام.

ونقلت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية مقتطفات من مقابلة أجراها سبيرانتسا مع صحيفة "لا ستامبا" المحلية اليوم الاثنين، قال فيها "لم أزل حذرًا للغاية، لكن خبراء لجنتنا العلمية الفنية يخبروننا بأن منحنى العدوى آخذ في الاستقرار"، مبينا أنه "لا يزال من المبكر الكلام، لكن هناك أسبابًا وجيهة للاعتقاد بأن الإجراءات التقييدية الأخيرة بدأت تعطي بعض النتائج".

وحذر وزير الصحة الإيطالي من أن "الأيام السبعة إلى العشرة القادمة ستكون حاسمة وستخبرنا ما إذا كان ينبغي تقسيم البلاد إلى ثلاث مناطق، وما إذا كانت آلية الإجراءات التقييدية التلقائية بشكل أساسي تبعاً للأقاليم منفردة، تؤتي ثمارها التي نأملها جميعًا".

أما بالنسبة للقاح، ذكر وزير الصحة الإيطالي أنه "سيأتي، لكن فيما يتعلق بطرق وأوقات توزيعه، أريد أن أجعلها تمرر من قبل البرلمان ومن ثم بالاتفاق مع إدارات الأقاليم"، وتابع أنه "على أية حال سيكون لدينا في البداية، حد أدنى من الجرعات فقط، وهو ما سيتيح لنا تطعيم 1.7 مليون شخص إذا سارت الأمور على ما يرام، بما في ذلك العاملين في المجال الطبي ودور العجزة".

وأكد الوزير الإيطالي أنه "عندما نقوم بأول يوم للتلقيح، والذي أتوقع أنه يمكن تنظيمه بين الأسبوع الثالث والرابع من شهر يناير المقبل، سنشهد حدثًا كبيرًا، حتى ولو كان رمزيًا. لكني أكرر أنه يجب أن نقول الحقيقة للناس: ستكون مجرد مرحلة أولى، والتي ستشمل عددًا محدودًا جدًا من الأشخاص".

يذكر أن إيطاليا تشهد حاليا موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا كغيرها من الدول الأوربية، وسجلت خلالها معدلات إصابة يومية قياسية.