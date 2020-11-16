تحريات المباحث: والدة طفل التجمع اعتادت الزواج عدة مرات

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، عن تفاصيل جديدة في واقعة تعذيب طفلين على يد زوج والدتهما العرفي داخل فيلا بمنطقة القاهرة الجديدة، حيث تبين من التحريات أن الأم اعتادت على الزواج أكثر من مرة، وأنها متزوجه من قبل، ولديها 4 أطفال غير المجني عليهما، وأوضحت التحريات أنها تتزوج عرفيًا، إذ انفصلت بعد فترة من الزواج وانقضاء شهور العدة.

وبسؤال الأم عن واقعة تعذيب طفليها بالماء الساخن وحلق شعر الرأس لهما، قالت إن زوجها العرفي اعتاد التعدي عليهما بالضرب بحجة تأديبهما، وعندما حاولت إنقاذهما تعدى عليها بالضرب وكسر فخذها.

وقررت جهات التحقيق المختصة حجز الأم وزوجها العرفي على ذمة التحقيقات لحين استكمال التحقيق معهما، وطلبت إعداد تقرير طبي عن الطفلين من قبل المستشفى، كما جار عرض المتهم وزوجته على الطب الشرعي لبيان تعاطيهما المواد المخدرة من عدمه.

كانت المصادفة أنقذت حياة طفل وشقيقته من الموت المحقق، حيث تبين مرور قول أمني بمنطقة التجمع الخامس تبلغ لهم من أحد المواطنين بمشاهدته أحد الأشخاص مقيم بفيلا بالحي الثاني دائرة قسم التجمع الخامس، حال قيامه بتعذيب طفلين وإلقاء المياه الساخنة على أحدهما، وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمحل الواقعة وعثر على الطفلين، مصطفى أحمد 5 سنوات ومقيم محل البلاغ، مصاب بحروق متفرقة بكامل أجزاء الجسم وقص أجزاء من شعر الرأس، وشقيقته نادين 7 سنوات، ومقيمة محل البلاغ، مصابة بآثار حروق قديمة بالصدر والبطن، وتم نقلهما لأقرب مستشفى لتلقى العلاج.

بالفحص تبين قيام محمد عبد الكريم 37 سنة صاحب مزرعة مواشي بالشرقية، ومقيم ذات العنوان، متزوج من والدة الأطفال عيدة حسن، 38 سنة موظفة ومقيمة محل البلاغ عرفيا منذ 6 أشهر، وأمكن ضبط سخان مياه وخرطوم جرى استخدامهما في التعدي على الأطفال.

وبمناقشة المتهم عن سبب ارتكابه الواقعة، أفاد أنه يقوم بذلك بدعوى تأديبهما لقيامهم بازعاجه في أوقات نومه.