يوفر مسافة 50 كيلومترا.. 10 معلومات عن مركز تموين الكيمان جنوب الأقصر

شهد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، افتتاح مركز الخدمات التموينية المطور بقرية الكيمان، بحضور الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وعدد من الأهالي والعمد والمشايخ والشخصيات البارزة بالقرية، وذلك عقب انتهاء عمليات تجهيزه وفرشه بالكامل لخدمة المواطنين خلال الفترة المقبلة.

"الوطن" استعرضت أهم المعلومات عن المركز التمويني الجديد الذي يعول عليه الكثير من الأهالي الآمال في قضاء حوائجهم التموينية بدلًا من الذهاب إلى مدينة الأقصر في مسافة تزيد عن 50 كيلو مترا.

1- تم إنشاء المركز التمويني الجديد بقرية الكيمان جنوب إسنا ضمن عدد من المصالح الخدمية بمركز ومدينة إسنا والتى تقام لخدمة المواطن الإسناوى بهدف تحسين مستوى الخدمات وتطويرها.

2- تم التعاون فى تجهيز المقر وإنشائه بالكامل بالتعاون ما بين الهيئات المختلفة بالمدينة، وهى:- (كهرباء - مياه – صرف صحى - سنترال)، وتم الانتهاء من توصيل كافة المرافق قبل افتتاح المبنى للعمل به لخدمة أهالي إسنا.

3- تم إنشاء مركز الخدمات التموينية بقرية الكيمان على مساحة 240 مترا مربعا.

4- تم تجهيز المركز وفرشه بأحدث التجهيزات لضمان راحة المواطنين.

5- يتكون من 7 شبابيك لتقديم الخدمات للمواطنين وصالة انتظار مزودة بخدمة النداء الآلي.

6- تم تشطيبه وتجهيزه بمنافذ معاملات حضارية، وجهاز نداء آلي، وصالة انتظار بها مقاعد لاستراحة المواطنين داخل المبنى لمنع التكدس.

7- المركز تم مده بأجهزة الكمبيوتر لتسجيل بيانات طلبات المواطنين على الشبكة الإلكترونية وإرسالها إلى مركز معلومات الإنتاج الحربي لمراجعة البيانات وتنفيذ الخدمات المطلوبة.

8- تم تخصيص أماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، سواء من مقاعد الانتظار أو الممرات المخصصة للكراسي المتحركة.

9- مركز الخدمات التموينية الجديد بالكيمان، يقدم خدمات متكاملة للمواطنين تكون مهمتها تلقي طلبات الحصول على الخدمات المختلفة، مثل استخراج بطاقات التموينية وبدل التالف أو الفاقد أو الفصل الاجتماعي أو إضافة المواليد.

10- يقدم المركز خدمات تموينية متطورة تعمل وفقًا للتكنولوجيا الحديثة والمتطورة، ويعمل على إنهاء الطوابير أمام المكاتب التموينية.