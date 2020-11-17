رئيس مهرجان القاهرة السينمائي: لن نسمح بدخول شخص دون كمامة

قال محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إن عدد الأفلام المشاركة في الدورة 42 للمهرجان وصل إلى 83 فيلما وسيتم تطبيق كل الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضاف "حفظي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على فضائية “cbc” أنه لن تسمح إدارة المهرجان بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة وسيتم تطبيق التباعد الاجتماعي بنسبة 50% طبقا لقرار مجلس الوزراء ويتم قياس درجة الحرارة وارتداء الكمامة أثناء العرض في الدور.

وطالب الجمهور بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أنه تم اختيار مجموعة من أفضل الأفلام لعرضها هذا العام رغم أن الأفلام المتاحة كانت قليلة للاختيار منها بعد تأجيل أغلب المهرجانات فعالياتها بسبب فيروس كورونا ويدعم المهرجان الأفلام ومشاريع المحترفين وصناع السينما.

وتابع "أنا سعيد جدا بردود الأفعال حول مسلسل ما وراء الطبيعة المعروض على أحد المنصات العالمية وأتمنى أن يفتح الباب إلى مسلسلات مصرية أخرى والمسلسل حقق 180 مليون مشترك جديد للشبكة العالمية في دليل على الإقبال عليه بشغف من الجمهور".