أول صورة للمتهم بتعذيب أبناء زوجته عرفيا بالتجمع الخامس

جريمة بشعة تجاه أطفال أبرياء ارتكبها زوج أمهم التي تزوجها عرفيًا حيث اعتدى على طفلين وكواهم بالنار والماء الساخن داخل فيلا يمتلكها بمنطقة التجمع الخامس.

"أنا مريض نفسي وكنت بتعالج، حتى ضربت مراتي قبل كدة وكسرت رجلها.. وحاليا شغال أخصائي سلوك بالمصحة النفسية"، بهذه الكلمات دافع المتهم بتعذيب أبناء زوجته العرفي داخل فيلا يمتلكها بمنطقة القاهرة الجديدة في التحقيقات.

وأضاف المتهم فى اعترافاته، أنه كان يؤدب الأطفال ولا يعذبهما، وقام بحلق شعرهما لتأنيبهما بسبب عدم قدرته على النوم، "تعرفت على أمهم بالمصادفة منذ 8 أشهر ونشات بيننا علاقة حب فتزوجتها عرفيًا بعد شهرين من علاقتنا، وأقامت معي في الفيلا التي امتلكها بالتجمع الخامس، قريبه من شارع التسعين.

وتابع، "بعد زواجنا بأسبوعين أحضرت زوجتي أطفالها للعيش معنا في الفيلا بعد رفض والدهما استلامها، على حد قوله، وبسبب لعبهما لم استطع النوم.

وأوضحت التحريات أن المتهم سبق له العلاج النفسي من الاكتئاب بأدوية مضادة للاكتئاب لدى أحد أقاربه دكتور علم نفس ويعمل أخصائي سلوك، كما سبق له التعدي على والدته بالضرب وأحدث اصابتها بكسر بفخذها الأيسر وادعت الام أنها سقطت، ولم يتم تحرير محضر بتلك الواقعة.

كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارًا يفيد بالقبض على صاحب مزرعة مواشي لاتهاهم بتعذيب طفلين وكيهم بالنار والماء الساخن داخل فيلا يمتلكها بمنطقة التجمع الخامس.

وتبين أن المتهم متزوج من والدة المجني عليهما عرفيًا، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.