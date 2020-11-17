تنظيم ومراقبة وعدم اختلاط.. ماذا يحتاج لقاح كورونا للقضاء على الفيروس؟

حالة من الأمل يشهدها العالم، بعد إعلان شركة "موديرنا" الأمريكية لتصنيع الأدوية في بيان لها، عن نجاحها في تطوير لقاحها الجديد، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بنسبة فعالية 94.5%، ليصبح ثاني اللقاحات بعد لقاح شركتي "فايزر" و"بيونتيك" يتم الإعلان عن نجاح فعاليتها ضد الفيروس بنسب تتخطى الـ90%.

وعلى الرغم من حالة التفاؤل نتيجة وجود لقاحين يساعدوا في التصدي لجائحة كورونا التي أرعبت العالم أجمع، إلا أن "تيدروس أدهانوم غبريسوس" المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، خرج أمس الاثنين بتصريح متشاءهم غير الحالة المزاجية التي يعيشها العالم، حيث قال إنه لن يوجد لقاح سيقضي على جائحة كورونا بمفرده، حسب ما نشرته "سكاي نيوز".

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إن تصريح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، منطقي لأن شركة "موديرنا" أعلنت عن توفير 500 مليون جرعة مبدأيًا، وشركة "فايزر" توفر مليار جرعة خلال عام ويحتاج كل فرد جرعتين منه، مما يصعب عملية إتاحة اللقاحات لجميع البشر نتيجة كميتها المحدودة، وأولويات الحصول عليها وفقًا للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى في هذه الحالة سيكون هناك أشخاص كثيرين معرضين للإصابة بالفيروس.

وأضاف "عز العرب" لـ"الوطن"، أن تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية هي العامل المساعد للقاحات، فضلا عن مراقبة المخالطين للمصابين بالعدوى، وتتبع التقصي الوبائي، حتى يمكن إحكام منع انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الوقاية تشمل اللقاحات بعد إعتمادها وتوفيرها على مستوى العالم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية بما فيها ارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على البعد المكاني والتعقيم المستمر.

عقبة: القضاء على الفيروس منظومة كاملة تبدأ بالوقاية

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن القضاء على فيروس كورونا يحتاج إلى منظومة كاملة، تبدأ من تطبيق الوقاية والإجراءات والتدابير الاحترازية، من الفحص الحراري وتهوية الأماكن واستخدام المطهرات، فضلا عن التباعد الجسدي وارتداء الكمامات الطبية وغسل اليدين باستمرار، إضافة إلى دعم الإتصال بدلا من الانتقال، وبعد ذلك توفير اللقاحات الوقائية التي تعمل ضد الفيروس.

وأشار "عقبة"، إلى أنه لن يتم تطيعم جميع سكان العالم البالغ عددهم حوالي 7 مليار فرد باللقاحات، ويحتاج ذلك الأمر إلى سنوات كثيرة لتوفير كل هذه الكمية، مضيفًا أن الكميات المتاحة ستوزع على الفئات الأكثر عرضة للإصابة وفقًا لما تقرره كل دولة، كما أنه لم يُعرف بعد مدة عمل تلك اللقاحات، وهناك احتمالية إلى أن كل فرد سيحتاج إلى جرعات منشطة كل فترة، وهو ما يعني استمرار استخدام اللقاحات لسنوات طويلة.