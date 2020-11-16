نائب "مكافحة كورونا": لقاح الإنفلونزا الموسمية لا يعالج "كوفيد 19"

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن بروتوكول العلاجي الخاص بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تم تعديله بعد إضافة مضاد فيروسات جديدة ومضاد طفيليات ومضاد للإنفلونزا بجانب باقي الأدوية المتفق عليها.

وأضافت "العسال" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه يتم التعامل مع المريض في أول 12 يوما من الإصابة بالفيروس من خلال إعطائه مضاد للفيروسات ولكن بعد 12 يوما يتم إعطاؤه مضادات للالتهاب وأدوية خاصة بالمناعة.

وأوضحت أن الأطباء أصبح لديهم خبرة كبيرة في التعامل مع الحالات بعد التعامل الذي تم في المرحلة الأولى وقراءة العديد من الأبحاث الإكلينيكية، وذكرت أن لقاح الإنفلونزا الموسمية لا يفيد في علاج كورونا، ولكن يقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد، خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن والأطفال والحوامل.

وتابعت الأعداد ارتفعت بعدلات معقولة وستزداد كلما دخلنا في الشتاء والحل الوحيد هو تطبيق الإجراءات الاحترازية وعلى رأسها ارتداء الكمامات الطبية وغسيل اليدين وتطبيق التباعد الاجتماعي، لافتا إلى أن الحالات الصعبة هي الأكثر رعاية لأنها عرضة للوفاة نتيجة المضاعفات، ولكن هناك حالات ليس حرجة ويتم علاجها في المنزل وتصدر وزارة الصحة بيان يومي يشمل أعداد الإصابات والوفيات.

وواصلت أن هناك بعض الحالات تدخل الرعاية المركزة وتصاب بعدوى بكتيرية أو فيروسية وهذا الأمر في كل دول العالم وليس في مصر فقط نتيجة إهمال أو تقصير.

وظهر فيروس كورونا لأول مرة نهاية عام 19 في جمهورية الصين وانتشر مع بداية عام 2020 إلى أوروبا وباقي قارات العالم وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدولة المتضررة من الفيروس حيث أنها الأعلى في معدلات الإصابة والوفاة بالفيروس.