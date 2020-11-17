مندوب مصر بالأمم المتحدة: حل الدولتين الرؤية المتفق عليها للقضية الفلسطينية

أكد السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مصر من أول الدول المؤسسة للأمم المتحدة قبل أن يتضاعف عدد الدول المشتركين.

وأضاف خلال لقائه مع مراسل برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك 3 أضلاع أساسية لمجالات عمل الأمم المتحدة وهي التنمية والسلم والأمن وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية تندرج تحت بند حفظ السلم والأمن في العالم، لافتًا إلى أن عمرها وصل لـ70 عاما وطال انتظار حلها رغم أن المجتمع الدولي اتفق على أسس حلها.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية استغرقت مناقشات ومفاوضات طويلة وأن مصر انخرطت في القضية منذ بدايتها حتى الآن، وستظل منخرطة حتى تصل للحل العادل والحل العادل هو دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن هذه الرؤية التي تعمل من أجلها الأمم المتحدة وأن هناك قرارات صادرة من الجمعية العامة ومجلس الأمن بخصوص ذلك.

وأضاف إدريس أن تنفيذ ذلك له معايير أخرى حيث يرتبط بتوازنات سياسية وقوى كبرى لصالح قوى كبرى وأنه حتى الآن، لم يتم تنفيذ هذه القرارات الخاصة بالشرعية الدولية، لافتًا إلى أن ذلك لم يحدث في القضية الفلسطينية فقط ولكنه حدث في قضايا أخرى.

وشدد إدريس على أن هناك توافق حول مكافحة الإرهاب وأن التحدي الأساسي هو تعريف الإرهاب بشكل جامع ومانع، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تعمل على ذلك حاليًا لتحديد وتعريف الإرهاب، مؤكدًا على أن ذلك يعكس واقع المجتمع الدولي وأن الإرهاب ضرره يمس العالم أجمع.

وتحدث عن العلاقات المصرية الأمريكية، مشيرًا إلى أن مصر وأمريكا دول مهمة وذات ثقل إقليمي، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك قدر من التعاون والتفاهم والتنسيق بين الدولتين وأن ذلك يصب في مصلحة الدولتين، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق بين البعثة المصرية والبعثة الأمريكية في الأمم المتحدة.