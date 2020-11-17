وزير البترول يبحث تحديات سوق الغاز العالمي وقت كورونا مع سفير أستراليا

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءً مع جلين مايلز السفير الأسترالي في مصر، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لاستعراض أوضاع سوق الغاز العالمي ومستويات الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها في ضوء التحديات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها السلبية على أسواق الطاقة العالمية، ومناقشة نشاط التعدين في مصر وآخر تطورات أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط.

الملا: شركات عالمية تقدمت بعروض للمشاركة في مزايدة مصر العالمية للذهب.. وجار التقييم

وأكّد الملا، خلال اللقاء، أنَّ هناك عدة شركات عالمية تقدمت بعروض للمشاركة في المزايدة العالمية للذهب التي طرحتها مصر مؤخراً، وأنَّه جار حالياً تقييم هذه العروض تمهيداً للإعلان الرسمي عن نتيجة المزايدة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى آخر مستجدات أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط عقب توقيع الدول الأعضاء على ميثاق المنتدى، مشيراً إلى الدعم القوي الذي يحظى به من الرئيس عبدالفتاح السيسي ودوره المهم في توطيد أواصر التعاون بين أعضائه.

كما تمّ خلال اللقاء استعراض تطورات أسواق الغاز المسال العالمية وأسعاره التي شهدت تعافياً خلال الفترة الأخيرة.

السفير الأسترالي: شركاتنا تهتم بالاستثمار في قطاع التعدين بمصر

ومن جهته، أكّد السفير الأسترالي اهتمام الشركات الأسترالية بالاستثمار في قطاع التعدين بمصر والمشاركة في المزايدات العالمية التي تطرحها مصر في مجال الثروة المعدنية وانضمام شركات جديدة بجانب شركة سنتامين العاملة في منجم السكري، مؤكّداً أنَّ بلاده تتابع التطورات الإيجابية التي يشهدها قطاعي البترول والتعدين في مصر والتي فتحت شهية الشركات العالمية للاستثمار في مصر.

وأشاد السفير بتوقيع ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الذي يعد نموذجاً إيجابياً للتعاون الإقليمي ودوره المهم في تلبية احتياجات أوروبا لموارد طاقة إضافية، مثمناً الدور الذي تلعبه مصر في هذه المبادرة.

ودعا السفير الأسترالي وزير البترول، لحضور مؤتمر التعدين الدولي بأستراليا والذي سيعقد هذا العام من خلال تقنية الفيديوكونفرانس بمشاركة أكثر من 250 شركة تعدين عالمية.