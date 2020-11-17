النيابة تطلب تحريات المباحث باعتداء 3 أشقاء على محامي بالسويس

طلبت النيابة العامة بمدينة السويس من المباحث الجنائية بمديرية الأمن، التحريات النهائية في واقعة قيام 3 أشقاء بالتعدي بالضرب على أحد المحامين، مما تسبب في إصابته بجروح خطيرة في أماكن مختلفة بالجسد، بسبب خصومة قضائية بين الطرفين.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن الأشقاء الثلاثة يواجهون اتهامات بإشعال النار في أحد المنازل بمحافظة السويس، بسبب خلافات من أصحاب المنزل، الذين استعانوا بالمحامي لمتابعة الدعوى والإجراءات القانونية المتخدة ضد المتهمين.

وتسلمت النيابة العامة التقرير الطبي الصادر من مستشفى السويس العام، بإصابة المحامي "أحمد سعيد"، بجروح خطيرة في أماكن مختلفة بالجسد، بعد تعرضه للاعتداء من قبل 3 أشخاص، وأكد التقرير الطبي إصابته بجروح خطيرة في الوجه والبطن والظهر والقدمين.

وتلقى اللواء رجب عبد العال، مدير أمن السويس، إخطاراً من نقطة شرطة مستشفى السويس العام، بوصول محامي مصاباً بجروح مختلفة في الجسم، وتم تحرير المحضر اللازم، كما تم إخطار النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق في الواقعة، وطلبت استعجال تحريات المباحث الجنائية.

وأكد "سعيد، في التحقيقات، إنه تعرض للاعتداء من 3 أشقاء أمام منزله في حي "السويس"، أثناء خروجه من المنزل وقبل أن يستقل سيارته، مشيراً إلى أن المتهمين تعدوا عليه باستخدام أسلحة بيضاء، مما أسفر عن إصابته بجروح في الوجه والظهر والبطن والقدمين، حيث تم نقله إلى المستشفى العام مصاباً بإصابات بالغة.