مطروح تتسلم أحدث جهاز لمسحات كورونا.. النتيجة بعد 90 دقيقة

أعلن الدكتور محمد علي، وكيل مديرية الصحة في محافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، موافقة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على دعم مستشفى حميات مطروح بأحدث جهاز لإجراء فحص PCR الخاص بتحليل مسحات الكشف عن فيروس كورونا.

وقال وكيل مديرية الصحة، في تصريحات لـ"الوطن" إن الجهاز ينهي عملية إجراء التحليل في ساعة ونصف فقط، مما يوفر الجهد والوقت، حيث تظهر النتيجة بعد 90 دقيقة، بدلاً من الانتظار لأوقات طويلة، بحسب قدرات الأجهزة الحالية.

وأضاف أن وزارة الصحة تقوم حالياً بتنفيذ شبكة غازات كاملة في مستشفى الصدر بمطروح، بالإضافة إلى تزويده بأسرة عناية مركزة، بواقع 6 أسرة مزودة بأحدث التجهيزات، وكذلك مستشفى حميات مطروح، الذي يجرى تزويده بـ6 أسرة مماثلة، بالإضافة إلى تزويده بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لرعاية المصابين بفيروس كورونا، خلال تواجدهم فى مراكز الفرز.

وأشار "علي" إلى أن الوزارة بصدد دعم مستشفى مطروح العام بجهاز أشعة مقطعية حديث، لخدمة قطاع كبير من المرضى الذين يترددون على المستشفى، نظراً لكونه المستشفى العام الوحيد بنطاق المحافظة، وأكد أن مديرية الصحة بمطروح استعدت جيداً للموجة الثانية لفيروس كورونا، بدعم جميع المستشفيات التي تتعامل مع المرضى بجميع المسلزمات الطبية اللازمة.