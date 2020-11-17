رئيس جامعة القاهرة: مستعدون لإجراء الامتحانات ورقيا وإلكترونيا

تبدأ امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول "الميدتيرم"، بكليات جامعة القاهرة يوم السبت 21 نوفمبر الجاري، وفقًا لجداول كل كلية، في إطار حرص الجامعة على التحول الرقمي الشامل والانتقال إلى عصر جامعة الجيل الثالث.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استعداد الجامعة لإجراء امتحانات الميدتيرم سواء ورقيًا أو إلكترونيًا من خلال منصة الجامعة التعليمية الذكية Blackboard، التي تُعد من أقوى أنظمة التعليم الذكي في العالم، لافتًا إلى أنه بنهاية هذا الأسبوع تكتمل عمليات التدريب على منصة الامتحانات التي بدأتها الجامعة مبكرًا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على استخدام المنصة.

ووجه الدكتور محمد الخشت، بضرورة تفعيل منظومة الامتحانات أونلاين وتعميمها بجميع الكليات خلال الفترة المقبلة، ورفع مستوى الاعتماد على التعليم عن بُعد من خلال منصة الجامعة الذكية.

يذكر أن منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية Smart CU تضم مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام Blackboard ونظام التقييم الشامل Assessment Gourmet الذي يتيح لأعضاء هيئة التدريس إنشاء أنواع مختلفة من الاختبارات سواء الإلكترونية أو الورقية وبأكثر من لغة، وإنشاء وتصحيح جميع أنواع الأسئلة، كما تتيح مراقبة الاختبارات وعرض تقارير تحليلية مفصلة عن النتائج والدرجات وجودة الاختبارات والأسئلة.

تنظم جامعة القاهرة غدًا، معرض ملابس للطلاب بالمجان، بمقر قاعات الامتحانات بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع أندية الروتاري والأنرويل بالقاهرة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المعرض يضم حوالي 10 آلاف قطعة ملابس سيتم توزيعها علي الطلبة والطالبات بالمجان، مؤكدًا أن الجامعة ستراعي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث يتم لأول مرة هذا العام تنظيم دخول الطلاب وفق كروت ملونة يتم توزيعها عليهم، بحيث يكون موعد دخول الطلاب ممن يحملون الكارت الأحمر من 10 صباحًا وحتى 11:30 صباحًا، وحم الكارت الأخضر من الساعة 12ظهرًا وحتى 1:30 ظهرًا، حملة الكارت الأصفر من الساعة 2 ظهرًا وحتى 3:30 عصرًا.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة، إن الجامعة تقيم عدة معارض للملابس بالمجان للطلاب، في إطار حرصها على دعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم وعن أولياء الأمور، من خلال توفير الملابس التي يحتاج إليها الطلاب بالمجان، وذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد الخشت بدعم الطلاب غير القادرين وفق قواعد تضمن العدالة الاجتماعية ومساعدة كل من يستحق الدعم.